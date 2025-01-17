快訊

苗栗三灣7.7度！18縣市低溫特報 白天漸暖、明晨再探10度以下

反轉廢死印象…賴政府首度執行死刑 力挽執政頹勢

聽新聞
0:00 / 0:00

比北部更冷僅8.6度低溫 鄭明典：平均地看台南有點冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晨5時的溫度分布。圖／取自中央氣象署網站
今晨5時的溫度分布。圖／取自中央氣象署網站

今天受大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫出現在馬祖的6.4度，其次是苗栗縣大河7.7度，而台東縣茶改東部分場測站也出現7.9度低溫，嘉義市農試嘉義分所測站8.4度、台南市蘭花園區測站8.6度。

中央氣象署發布低溫特報，新北市及宜蘭縣局部地區橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）有台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

至於今晨5時的溫度分布，台南市11.3度，高雄市10.5度，低溫比迎風面北部還來得低。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，平均地看，台南有點冷。

台南 嘉義

延伸閱讀

會再降溫！鄭明典po圖：真正的冷空氣還在後方

今晨苗栗大河1.3度 鄭明典po圖：缺了一塊

洛杉磯大火衛星影像曝光 鄭明典驚訝可輕易看到：太可怕了

強烈大陸冷氣團抵達 鄭明典PO一圖驚見大片冷平流雲系

相關新聞

苗栗三灣7.7度！18縣市低溫特報 吳德榮：白天漸暖、明晨再探10度以下

大陸冷氣團影響，各地區平地最低氣溫約在8、9度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

比北部更冷僅8.6度低溫 鄭明典：平均地看台南有點冷

今天受大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫出現在馬祖的6.4度，其次...

健康主題館／25歲女急性心肌炎 台大醫院機械心救命

心血管疾病僅次於癌症，若計入腦中風，死亡率不亞於癌症。近期大陸冷氣團南下，發生心肌梗塞的患者增加，而流感、新冠肺炎等病毒性疾病，則恐會引發急性心肌炎，甚至造成患者心臟衰竭。

「大寒」適合平補 四神湯較溫和

下周一（20日）是24節氣中最後一個節氣「大寒」，是一整年「最冷」的一天，許多人會在大寒前後，選擇吃鍋物或是進補幫助暖身...

45至49歲患者增 醫：大腸癌篩檢 比買保險重要

一名45歲中壯男子，上廁所時發現血便，原以為是痔瘡，在家人建議下就醫檢查，竟發現大腸長出6公分的腫瘤，還好未侵襲其他組織...

清晨冷颼颼持續乾冷可見陽光 明天回暖留意日夜溫差

今天各地多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨，中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，清晨低溫普遍只有10至13度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。