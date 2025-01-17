比北部更冷僅8.6度低溫 鄭明典：平均地看台南有點冷

今天受大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫出現在馬祖的6.4度，其次是苗栗縣大河7.7度，而台東縣茶改東部分場測站也出現7.9度低溫，嘉義市農試嘉義分所測站8.4度、台南市蘭花園區測站8.6度。

中央氣象署發布低溫特報，新北市及宜蘭縣局部地區橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）有台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

至於今晨5時的溫度分布，台南市11.3度，高雄市10.5度，低溫比迎風面北部還來得低。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，平均地看，台南有點冷。