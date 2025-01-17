清晨冷颼颼持續乾冷可見陽光 明天回暖留意日夜溫差

今天各地多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨，中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，清晨低溫普遍只有10至13度，雲林以北、宜蘭地區的近山區及金門有出現10度以下低溫的機率。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫出現在馬祖的6.5度，其次是苗栗縣大河7.7度。

中央氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。新北市及宜蘭縣局部地區橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）有台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天北部、宜花地區及澎湖、金門白天高溫約16至18度，中南部及台東有機會見到陽光，高溫約20到23度，馬祖整天8至12度。

明天清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。明天至下周一夜晚至清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

周日各地早晚偏涼，北部有中層水氣通過，凌晨至上半天在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周一起東北季風增強，下周二持續受東北季風影響，下周三起至下周四東北季風減弱，這波東北季風對氣溫影響不大，僅各地早晚天氣偏涼，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。下周五至26日台灣附近大致為東北風的環境，早晚稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。