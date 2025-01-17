17縣市低溫特報！冷氣團發威 馬祖6.5度、苗栗7.7度
大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署發布低溫特報，新北市及宜蘭縣局部地區橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）有台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫出現在馬祖的6.5度，其次是苗栗縣大河7.7度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣已經離開，雨區退回東北角一帶，冷氣團主體的乾冷空氣已經南下，昨晚和今晚是這波冷氣團最冷時刻。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，乾冷型態下，大多數地方天氣好，但深夜至清晨要注意輻射冷卻的低溫。目前預報，台南以北、宜蘭、花東縱谷，最低將下探10度上下，感受還是十分寒冷，多留意。冷氣團預計周六白天減弱，周末將是明顯回溫的好天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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