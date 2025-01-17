呂紹嘉率國家青年交響樂團巡演 用「孤塵」對話江文也

國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉將於21日至25日，率領國家青年交響樂團（NSYO）展開音樂會「夢響．舞動」全台巡演，巡演曲目包含靈感來自台灣作曲家江文也的顏名秀作品「孤塵」、柴科夫斯基「胡桃鉗」芭蕾組曲以及第四號交響曲。「認識近代的作品，並跟學生講解作品的來龍去脈，就像一場世代對話。」呂紹嘉表示，他非常享受與年輕音樂家透過音樂對話的過程。

國家青年交響樂團（NSYO）於2023年7月由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）創立，每年精選近百名青少年演奏家，透過密集訓練與巡演，積累演奏實力與舞台經驗。去年8月，NSYO更成功完成首次國際巡演，在新加坡與泰國的演出備受好評。

呂紹嘉表示，這是他第一次指揮NSYO，認為音樂會必須安排一首本土的作品，他挑選了2022年跟客委會一起合作的顏名秀作品「孤塵」，創作靈感源自台灣作曲家江文也。「孤塵」取自江文也《北京銘》詩集〈沈默〉一詩，象徵江文也如同一粒漂泊的砂粒，窮其一生找尋安身立命的位置。透過五個連續樂段勾勒出江文也充滿傳奇色彩的人生篇章。

NSO執行長郭玟岑表示，這是NSYO演出首次安排台灣作曲家的作品，並邀請作曲家顏名秀分享創作理念、介紹江文也的故事，深具意義。

「夢響．舞動」還挑選了柴科夫斯基第四號交響曲，是柴科夫斯基交響曲中最富變化與熱情的一首。呂紹嘉常被質疑:對學生們來說會不會太困難？「只要是好的音樂，不管任何年紀的音樂家演奏，都會令人感動。」呂紹嘉表示，近幾年才開始指揮學生樂團，很享受跟這些年輕音樂家們合作的經驗，「大家都全神貫注呈現超過百分之百的努力。」

●1月21日至25日，「夢響．舞動」》將在台北、花蓮、苗栗及嘉義巡迴演出，其中在國立新港藝術高中演藝廳的演出已經完售。