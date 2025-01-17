聽新聞
0:00 / 0:00

呂紹嘉率國家青年交響樂團巡演 用「孤塵」對話江文也

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉(前排右二)將於21日至25日，率領國家青年交響樂團（NSYO）展開音樂會「夢響．舞動」全台巡演。記者陳宛茜／攝影
國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉(前排右二)將於21日至25日，率領國家青年交響樂團（NSYO）展開音樂會「夢響．舞動」全台巡演。記者陳宛茜／攝影

國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉將於21日至25日，率領國家青年交響樂團（NSYO）展開音樂會「夢響．舞動」全台巡演，巡演曲目包含靈感來自台灣作曲家江文也的顏名秀作品「孤塵」、柴科夫斯基「胡桃鉗」芭蕾組曲以及第四號交響曲。「認識近代的作品，並跟學生講解作品的來龍去脈，就像一場世代對話。」呂紹嘉表示，他非常享受與年輕音樂家透過音樂對話的過程。

國家青年交響樂團（NSYO）於2023年7月由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）創立，每年精選近百名青少年演奏家，透過密集訓練與巡演，積累演奏實力與舞台經驗。去年8月，NSYO更成功完成首次國際巡演，在新加坡與泰國的演出備受好評。

呂紹嘉表示，這是他第一次指揮NSYO，認為音樂會必須安排一首本土的作品，他挑選了2022年跟客委會一起合作的顏名秀作品「孤塵」，創作靈感源自台灣作曲家江文也。「孤塵」取自江文也《北京銘》詩集〈沈默〉一詩，象徵江文也如同一粒漂泊的砂粒，窮其一生找尋安身立命的位置。透過五個連續樂段勾勒出江文也充滿傳奇色彩的人生篇章。

NSO執行長郭玟岑表示，這是NSYO演出首次安排台灣作曲家的作品，並邀請作曲家顏名秀分享創作理念、介紹江文也的故事，深具意義。

「夢響．舞動」還挑選了柴科夫斯基第四號交響曲，是柴科夫斯基交響曲中最富變化與熱情的一首。呂紹嘉常被質疑:對學生們來說會不會太困難？「只要是好的音樂，不管任何年紀的音樂家演奏，都會令人感動。」呂紹嘉表示，近幾年才開始指揮學生樂團，很享受跟這些年輕音樂家們合作的經驗，「大家都全神貫注呈現超過百分之百的努力。」

●1月21日至25日，「夢響．舞動」》將在台北、花蓮、苗栗及嘉義巡迴演出，其中在國立新港藝術高中演藝廳的演出已經完售。

交響曲 交響樂團 音樂會

延伸閱讀

新北瑞芳公所歲末關懷獨老 薩克斯風演奏讓長者懷舊

信義房屋攜手台北市民交響樂團 舉辦歲末慈善音樂會

「看不見的國家」作曲家許瑋珊 獲SCL提名新秀獎

舊金山交響樂團與團員暫時延長合約 效期僅有六週

相關新聞

9縣市低溫特報冷吱吱 新北、宜蘭局部地區僅10度

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署今下午4時36分發布低溫特報，其中新北市、宜蘭縣出現10度左右或以下氣溫。

華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝 醫：半數人發病前無異狀

73歲中華航空董事長謝世謙昨才感染流感，今卻傳出心肌梗塞猝逝。醫師推測，流感可能導致血管發炎，成為壓死心臟病患者的最後一...

華府下暴雪！韓國瑜幽默開口索假髮 醫：確實可防風保暖頭部

立法院長韓國瑜18日將率代表團參加美國總統川普就職典禮，今天受邀入府喝咖啡，因美國華府最近下起暴雪，總統賴清德特別送上暖...

呂紹嘉率國家青年交響樂團巡演 用「孤塵」對話江文也

國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉將於21日至25日，率領國家青年交響樂團（NSYO）展開音樂會「夢響．舞動」全台巡演，巡演曲目...

財神爺去哪兒？威力彩連23槓 下期頭獎上看5.4億

威力彩第114005期今晚開獎，第一區中獎號碼為19、37、10、21、31、16，第二區中獎號碼為03號；派彩結果，頭...

真的叫Switch 2！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大

任天堂（Nintendo）遊戲主機Switch後繼機種真的就叫「Switch 2」！而且如同爆料所述，官方就在今日（1月16日）無預警亮相Switch 2的真實面貌，果真螢幕和Joy-Con控制器變大了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。