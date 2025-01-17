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健康你我他／婆婆的廚房戰區 被花市年味取代

聯合報／ 文／朱朱（ 北市大安）
到花市左挑右選大包小包提回家，妝點了窗台，也裝滿了新年的氣息。圖／朱朱提供
到花市左挑右選大包小包提回家，妝點了窗台，也裝滿了新年的氣息。圖／朱朱提供

臘月到，婆家進入備戰狀態。婆婆專屬的廚房，瞬間變身一級戰區，謝絕閒雜人等。

來自北方的婆婆遵循古禮過年，從醃臘肉開始。將上等的五花肉，用米酒刷淨擦乾，浸泡在滷包中，冷藏醃漬後風乾，臘肉晶瑩剔透、腴滑誘人。雞魚海鮮、大白菜、蒜苗和年糕，也陸續進駐家中。媳婦只要乖乖扮演靜待差遣的助手就對了。

小年到來，全家動員包元寶，和麵、拌餡、擀皮、包餃子，一氣呵成。大家一邊動手，一邊交換過去一年的生活點滴，其樂融融。「媽，跟您講過了，別把銅板放在餃子裡，不衛生啊！」外子的抱怨聲剛起，婆婆立即辯駁：「洗乾淨了，誰吃到就來年發大財！」眼看母子快要開戰，我急忙打圓場：「不如用小紅棗代替吧，一樣早早帶來財運喔！」兩人都被說服了，畢竟大家不都是想將滿滿的祝福包進餃子裡嗎?

貼上春聯，焚香燒紙，鳴放鞭炮，守歲發紙，祭祖磕頭、領壓歲錢。除夕桌上布滿蒜苗臘肉、炸魚、餃子、紅棗餑餑、還有白菜粉條熬的「全菜」。滿足了胃，更溫暖了我們的心。笑鬧聲中，迎接新年的來臨。

長輩老了，體力活做不動了，加上健康清淡要求，婆婆的廚房「戰區」被花市取代。左挑右選大包小包提回家，妝點了窗台，也裝滿了新年的氣息。年味依舊，溫馨歡喜，新年的幸福從未減退。

婆婆 廚房

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