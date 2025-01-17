「大寒」適合平補 四神湯較溫和

下周一（20日）是24節氣中最後一個節氣「大寒」，是一整年「最冷」的一天，許多人會在大寒前後，選擇吃鍋物或是進補幫助暖身，不過，中醫師吳明珠提醒，並不是每一個人都適合進補，若在大寒期間想進補，建議可以「平補」，例如喝四神湯，對身體較無負擔。一般人進補後若出現便祕，顯示身體太過燥熱，應調整平時吃的食材；若進補後發生腹瀉，就應讓腸胃休息。

吳明珠說，傳統習俗上會在大寒進補，目的是為了在天冷的環境下，透過食補增強人體的抵抗力，但國人對於進補，常會一口氣拉到「最高規格」，一連三天都吃羊肉爐，希望能一次補到位。但大寒進補不是人人適用，像高血壓、高血脂、高血糖等三高患者，大啖羊肉爐、薑母鴨後，血壓、血糖、血脂都可能瞬間失控，甚至造成血管快速收縮、擴張，增加心肌梗塞或腦中風的機率。

「大寒期間不建議一般民眾採高規格進補。」吳明珠指出，三高常常是無症狀，有些年輕人生活作息不正常，早已是三高患者卻不自知，經常是在過度進補後，病發其他疾病，才發現自己有三高問題。如果近期還是想吃羊肉爐進補，建議多放一些當季的蔬菜，例如白蘿蔔、菜心等，但別因為天氣過冷，湯底就一碗接著一碗喝，肉湯的普林極高，恐增加罹患痛風的機率。

吳明珠強調，如果進補後，隔天起床出現口乾舌燥、口苦以及便祕的症狀，顯示已經過度進補，導致身體變得燥熱，此時應暫停進補，多吃一些蔬菜水果，調節身體的狀態；如果進補後反而是出現腹瀉症狀，則顯示腸胃道變弱，又或是吃太多屬性偏涼的食物，建議應讓腸胃道休息2到3天再正常進食。

大寒期間進補的方式，吳明珠建議，最好採取「平補」方式，不要吃過度刺激的食物，可以喝含有山藥、茯苓、芡實、蓮子等食材的「四神湯」，這是一道溫和且滋養的平補湯品。