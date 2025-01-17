健康主題館／25歲女急性心肌炎 台大醫院機械心救命

●寒冷天氣增加心臟負擔，易心肌梗塞發作

●心肌梗塞與家族史、慢性病史有關，應規律服藥

●急性心肌炎會導致患者心臟衰竭

心血管疾病僅次於癌症，若計入腦中風，死亡率不亞於癌症。近期大陸冷氣團南下，發生心肌梗塞的患者增加，而流感、新冠肺炎等病毒性疾病，則恐會引發急性心肌炎，甚至造成患者心臟衰竭。心臟科醫師提醒，民眾如有心血管病史，一定要定期回診服藥，發現異狀時盡快就醫，才能避免憾事。

血液循環不好 提升心梗機率

國內心臟內科權威、亞東醫院院長邱冠明表示，心肌梗塞發生一定有背景原因，包括心血管疾病家族史、高膽固醇、動脈硬化、高血壓、糖尿病等，慢性病患者一定要規律服藥、定期回診。天冷會讓心臟阻力增加，若患者血液循環不好，發生心肌梗塞的機率也會提升，若再感染流感等導致全身性發炎，心臟負擔恐再次疊加，容易發生心肌梗塞。

除心肌梗塞之外，急性心肌炎往往來得快，事前沒有預兆。25歲薛小姐去年5月搭乘火車返鄉時，先是感到腹部嚴重不適，接著幾乎陷入昏厥，旁人誤以為低血糖發作，還給她糖吃，結果送醫後由當地醫院轉送至台大急診室，醫療團隊評估確診為急性心肌炎，院方以新型心臟幫浦取代葉克膜救治，薛小姐在5天內就脫離機器，後續心臟功能恢復穩定，住院治療11天後即出院，目前已回復正常生活。

病毒感染引發 嚴重可能猝死

急性心肌炎是病毒引起免疫反應攻擊心臟，造成心臟衰竭，影響養分提供且供氧量大幅下降，導致病人多重器官衰竭；許多病毒感染包括新冠病毒、流感病毒等，都可能引發急性心肌炎。台大醫院心血管中心主任高憲立表示，急性心肌炎患者初期表現不具特異性，惡心、嘔吐、氣喘、心律不整等都是可能症狀，通常患者平時健康狀況良好，心肌炎突然發作，最嚴重可能猝死。

費用超過百萬 醫盼健保給付

葉克膜提供的血流量較高，且可改善患者呼吸問題，但無法減壓，容易造成患者心臟負擔。台大醫院心臟內科主治醫師葉至凡說，新型心臟幫浦將血液從左心室運送至主動脈，再供給全身動脈，運作方式接近生理運作，能減輕心臟負擔，且使用葉克膜通常必須放置至少7天，新型心臟幫浦則可在5天內拆除機器。

新型心臟幫浦在國內已獲衛福部食藥署許可證，但尚未納入健保，患者必須支付105萬元。台大醫院院長吳明賢表示，新型心臟幫浦就像電影鋼鐵人，讓患者有一顆「機械心」，度過心臟衰竭難關，心血管疾病加上腦中風死亡率並不低於癌症，病人若能回到家庭，可持續貢獻社會，「若健保能夠給付，對患者來說比較理想」。