45至49歲患者增 醫：大腸癌篩檢 比買保險重要

一名45歲中壯男子，上廁所時發現血便，原以為是痔瘡，在家人建議下就醫檢查，竟發現大腸長出6公分的腫瘤，還好未侵襲其他組織，屬於大腸癌第一期。經手術切除後，已經回復正常生活，後續定期回診追蹤。

大腸直腸外科醫學會副秘書長張巨成表示，大腸癌的治療特性為「盡量切除」，可提高存活率，但關鍵是早期發現、早期治療，才有機會避免進展成晚期大腸癌。經由糞便潛血檢查，如果發現陽性反應並接受後續大腸鏡檢查，只要妥善治療，早期大腸癌的五年存活率達90%以上。

台大醫學院內科臨床教授邱瀚模說，「大腸癌篩檢比買保險更重要！」透過檢查可以降低大腸癌死亡率與二期以上大腸癌發生率，且減少晚期的化療、標靶藥物治療費用。台灣年輕大腸癌發生率在全球名列前茅，40至49歲族群有急速上升趨勢，尤其是45至49歲，罹患大腸癌的風險比父母輩在同年齡時要高出許多。

國健署副署長魏璽倫表示，去年大腸癌新診斷個案有1萬7643人，為10大癌症發生人數第2名，被肺癌擠下，主要原因跟較早推動大腸癌糞便潛血篩檢有關。因應「健康台灣」計畫，國健署自今年元旦起，擴大篩檢對象45至74歲民眾及40至44歲具家族病史者，可每2年接受一次免費糞便潛血檢查。

魏璽倫指出，歷年符合資格進行免費糞便潛血檢查的民眾，以50至69歲最多，占了36%；今年擴大開放45至74歲民眾，估計有199萬人受惠。另外，今年也將試辦公費「無痛大腸鏡篩檢計畫」，符合40至49歲且一親等患有大腸癌者等2個條件，納為優先對象，若計畫順利，預計第二季可上路。

定期篩檢可減少29%晚期大腸癌發生率，並降低35%死亡率，早期發現治癒良好。據統計，糞便潛血檢查結果為陽性者，每20人就有1人為大腸癌，魏璽倫提醒，陽性者超過6個月未做確診，罹癌風險增加30%。

大腸癌的發生與生活飲食習慣息息相關，國健署呼籲，新春佳節享美食，要掌握「3多、3少、3去」飲食原則，多蔬果、多喝水、多運動；少油鹽、少紅肉、少醬料；去肉皮、去肥油、去焦黑。另外，規律運動也不可少，多管齊下降低罹癌風險。