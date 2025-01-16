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環境部修正認定標準 增訂太陽光電設敏感區應環評

中央社／ 台北16日電

環境部今天修正發布再生能源應實施環評相關規定，回應環評委員建議、立法院主決議，增訂太陽光電在國家公園、野生動物保護區等環境敏感區位，也要實施環評。

環境部16日修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文及第三條附表一、二，有數項再生能源增訂規定。

有關太陽光電部分，環境部環境保護司指出，之前只有位於重要棲地，不分規模，必須實施環評；修正後增訂太陽光電位在國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區的農業用地、公有造林地等環境敏感區位，以及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上，應實施環評。

環境部環境保護司司長徐淑芷說明，以上增訂主因與立法院有做成相關主決議，以及上一屆環評委員認為太陽光電在南部有造成亂象有關。

其次，環境保護司說，地熱發電原本是1萬瓩以上就要做環評，修正後分等級管理，增訂地熱發電位於部分環境敏感區位，設置裝置容量1萬瓩以上且面積2公頃以上，應實施環評規定；以及調整位在一般區域應實施環評規模為裝置容量5萬瓩以上。

再者，修正後增訂符合「引水點下游水量每秒2立方公尺以上」、「發電後尾水放回原地面水體」，並經目的事業主管機關審核確認的小水力發電，免實施環評。

還有，基於室內型變電所電磁波可阻隔，增訂屋內型變電所邊界與國民中小學（含編定用地）、醫院邊界之直線距離50公尺以上者，免環評。

以及徐淑芷說，因為規模不會大，還在試驗階段，所以增訂經目的事業主管機關核准的試驗性計畫免實施環評。又為符合民情，增訂海拔高度1500公尺以上，採小規模納骨牆型式設置骨灰（骸）存放設施，經原住民族主管機關及目的事業主管機關同意者，免環評。

另外，環境部今天也修正發布「『環境影響評估法施行細則』第五十三條及第十二條附表一、第十九條附表二」，有關管轄權移轉，訂於114年7月1日上路。

再生能源 環境部 環評 野生動物保護區

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