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華航董座謝世謙疑心肌梗塞猝逝 中西醫合療降罹病風險

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
高雄長庚醫院中醫部主任劉俊廷說，心臟衰竭可能導致呼吸困難、咳嗽、疲倦等，隨著病情惡化，患者連輕微活動都感到困難。記者林則澄／攝影
高雄長庚醫院中醫部主任劉俊廷說，心臟衰竭可能導致呼吸困難、咳嗽、疲倦等，隨著病情惡化，患者連輕微活動都感到困難。記者林則澄／攝影

衛福部統計，心臟疾患位居2023年十大死因第二名，寒冷天氣更容易導致發病，中華航空董事長謝世謙今天疑心肌梗塞猝世，享壽73歲。中醫師表示，除了西醫療法，也可透過中藥材、針灸、按摩穴位、養生運動幫助改善心臟病相關症狀，達到「中西合璧」的治療方式。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，心血管疾病類型包括冠狀動脈心臟病、心律不整、心臟衰竭、高血壓性心臟病等，常見危險因子有家族史、年齡大、三高（高血壓、高血糖、高血脂）及菸酒等不良習慣。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強說，冠心病症狀包括胸悶、胸痛，嚴重時會誘發心肌梗塞，最常使用的中藥材是丹參，具減少氧化自由基的損害、抑制血管平滑肌細胞增生及調控P53依賴型細胞凋亡，以抑制動脈粥樣硬化，減少出血性中風發生與死亡機率；紅麴則可結合降血脂西藥，減少高血壓和腎臟病患者急診就醫次數、中風頻率和心肌梗塞住院次數，降低腎臟病患者死亡率。

洪裕強說，心臟相關疾病容易好發在溫差過大時，須多注意穿衣保暖，早晨時可先搓手50至100下，活絡經絡與相對應臟腑，並喝30至50cc溫水再刷牙，也可在上午9時至下午3時曬太陽30分鐘、晚上使用35至40度的溫水泡腳，均可養生保健。

奇美醫院中醫部主任許堯欽說，甲狀腺功能亢進、更年期、自律神經失調、腎臟病也是心律不整病因，若吃西藥療效不佳、或已電燒治療後，病情仍不穩定，甚至已裝置心律調節器或心室內去顫器仍感覺不舒服者，可盡快加減服用中藥材調整體質，包括桂枝、附子、人參、柏子仁、苦參根、山梔子。

另外，高雄長庚醫院中醫部主任劉俊廷說，心臟衰竭可能導致呼吸困難、咳嗽、疲倦、心悸等，隨著病情惡化，患者連輕微活動都感到困難，甚至在休息時也感到不適，中醫治療心臟衰竭目標在於減輕症狀、延緩疾病進展、改善生活品質，可透過服用藥物或調整生活習慣，及在嚴重情況下需要搭配西醫手術。研究指出，心臟衰竭患者合併中藥使用者，死亡風險降低76%。

林口長庚醫院中醫部主任黃澤宏說，中醫治療高血壓性心臟病是為控制血壓，使用中藥材包括夏枯草、石決明、川七，並隨患者的中醫辦證分型有不同的飲食建議，可吃大棗、蓮子、山藥、銀耳、海參、芝麻、枸杞等，加上按摩或針灸心俞穴、膻中穴、關元穴、神關穴等，搭配太極拳、八段錦等養生運動，幫助減緩不適。

奇美醫院中醫部主任許堯欽說，甲狀腺功能亢進、更年期、自律神經失調、腎臟病等，也是心律不整的病因，需多提高警覺。記者林則澄／攝影
奇美醫院中醫部主任許堯欽說，甲狀腺功能亢進、更年期、自律神經失調、腎臟病等，也是心律不整的病因，需多提高警覺。記者林則澄／攝影
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強說，冠心病的症狀包括胸悶、胸痛，嚴重時則誘發心肌梗塞，最常使用的中藥材是丹參。記者林則澄／攝影
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強說，冠心病的症狀包括胸悶、胸痛，嚴重時則誘發心肌梗塞，最常使用的中藥材是丹參。記者林則澄／攝影

中醫 心肌梗塞 心臟病

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