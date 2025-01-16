北榮與梅約醫學中心展開重粒子研究 台美合作關鍵一步

台北榮總與美國佛羅里達州梅約醫學中心共同合作重粒子醫療基礎研究，象徵台美醫療合作邁出關鍵一大步。台北榮總院長陳威明表示，北榮擁有最優秀的放射治療團隊及尖端的重粒子設備，梅約醫學中心在癌症治療等各方面的經驗與成果更是世界先驅，強強聯手，進一步提升台灣癌症治療能量，共創雙贏。

美國佛羅里達州梅約醫學中心（Mayo Clinic Florida） 放射腫瘤科主任Laura A. Vallow、Katie Clarkson Moreno及放射腫瘤科醫學物理科主任Beltran, Chris J，今天為台北榮總重粒子癌症治療中心實驗室共同揭牌，正式進行重粒子醫療基礎研究。

陳威明說，Laura A. Vallow不僅是美國佛羅里達州梅約醫學中心放射腫瘤科主任，也是現任佛羅里達放射學會會長，在臨床實務、教育、研究及領導方面的貢獻卓越，致力於提升患者照護、推動教育發展，是放射腫瘤學領域備受尊敬的專家。

Katie Clarkson Moreno是美國佛羅里達州梅約醫學中心放射腫瘤科的運營管理員，目前也擔任擔任粒子治療合作組織（Particle Therapy Cooperative Group）CIRT 指導委員會秘書。Beltran Chris J教授是梅約醫學中心傑出的醫學物理學專家，更多次至北榮進行重粒子醫療基礎研究合作討論。

陳威明指出，北榮重粒子中心於112年5月15日啟用迄今，已治療或正在治療患者近420位，北榮副院長李偉強指出，北榮重粒子癌症治療中心在世界粒子治療合作組織（PTCOG）網站上，為全球第14座運轉中重粒子中心。

美國梅約醫院研究人員正式派駐進行重粒子基礎生物研究實驗，為了解碳離子放射治療對癌細胞分子途徑的影響，此次來訪重點為進行細胞實驗的量測深度及輸出射束參數驗證，雙方將共同發表研究結果。

梅約醫學中心為全美最佳醫院，世界頂尖醫學中心，該院位於明尼蘇達及亞利桑那院區質子治療中心分別於2015年及2016年啟用，佛羅里達院區將設置全美第一座重粒子中心。美國梅約醫學中心與北榮強強聯手，共創雙贏。