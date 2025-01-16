第27屆國家生技醫療品質獎 北榮獲二銀一銅九標章佳績

第27屆「國家生技醫療品質獎SNQ」頒獎典禮今天舉行，台北榮總「神機妙算–智慧肝癌復發風險預測，引領國際」、「胰臟『癌王』剋星，改寫胰臟癌治療新歷史」、「解除頸爆：頭頸癌病患大出血的防治專家」三項主題，榮獲二銀一銅佳績，另外九項主題榮獲標章，成果卓越。

「國家生技醫療品質獎」自1998年辦理至今，每年選拔出具世界頂尖成就的醫護團隊，及具國際競爭力的生醫產品予以鼓勵。透過130多位各領域專家，審視參賽項目在品質面所展現的具體成果，能與國際匹敵者，才有資格獲得金獎、銀獎或銅獎的殊榮。

台北榮總院長陳威明說，智慧醫療組與特色醫療組競爭激烈，金獎皆從缺，北榮獲得銀獎，不僅是對醫療團隊專業實力的高度肯定，也彰顯北榮在醫療品質與技術創新方面的努力與成果，更進一步突顯台灣醫療在國際舞台上的卓越表現。

北榮以「胰臟『癌王』剋星，改寫胰臟癌治療新歷史」，在「醫療院所類─醫院特色醫療組」獲得銀獎，主要由北榮胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘和教授王心儀率領胰臟外科團隊，發展高度複雜且困難的「達文西機器手臂胰十二指腸切除微創手術」。相比傳統手術，淋巴腺清除數量更多，出血量更少，目前已完成超過666例。

「解除頸爆：頭頸癌病患大出血的防治專家」獲得「醫療院所類─醫院特色醫療組銅獎」，北榮神經介入治療團隊自1985年，由鄧木火教授引入相關技術後，積極發展腦血管疾病的血管內治療。1990年中以後，張豐基及羅兆寶教授針對台灣高盛行的頭頸癌及其併發的頸動脈爆裂症候群積極治療，不斷改進及創新治療方法，使北榮成為國際治療頸動脈爆裂症候群的領先者。

「神機妙算─智慧肝癌復發風險預測 ，引領國際」獲得「醫療院所類—醫院智慧醫療組銀獎」，北榮肝癌團隊與國立陽明交通大學AI團隊合作，開發多個肝癌AI模型。包括肝癌CT影像偵測與分割模型等，通過演化學習的智慧演算功能，產生高準確度的預測結果，持續優化資料庫質量及模型準確度，並將AI模型與院內影像系統傳接，使AI模型能於臨床場域落地實用。