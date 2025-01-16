愛心送暖！家樂福串連Mia C’bon 募集上千組年菜分享脆弱家庭溫馨過好年
農曆新年團聚時刻，頂級超市Mia C’bon及家樂福線上購物今年再度與社團法人台灣食物銀行聯合會合作，發起愛心年菜捐贈活動，短短3週期間全台22家門市共募集了1,020套，比去年大幅成長3成，為全台單親及獨居及脆弱家戶送暖。
家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，家樂福文教基金會自2014年開啟的食物捐贈及續食計畫，至今邁向第11年，數年來家樂福帶頭示範和食物銀行合作建立起一套標準捐贈程序，作為平台串聯跨域夥伴及顧客，發揮更大影響力幫助脆弱家庭募集物資，不僅讓社區需求被看見，更建立起強大的社區韌性支持系統。
食物銀行聯合會理事長方荷生表示，近年觀察到許多脆弱家庭對於食物的需求高於日用品，顯示吃飽還是脆弱家庭的首要課題。家樂福文教基金會協助串連許多供應鏈，讓食物銀行的物資來源更加多元，年節前更號召大家一起為脆弱家戶募集物資，讓會員家戶們能感受到過年團圓的溫暖。
家樂福文教基金會長期深耕地方，希望透過跨域的力量共同解決糧食系統問題並打造韌性的社區。旗下頂級超市Mia C’bon也積極參與家樂福文教基金會各種社會公益活動，並自2023年開始參與「反食物浪費-續食捐贈計畫」，至今全台共16店參與，2024年共減少了28,478公斤食物浪費，幫助了超過1萬戶脆弱家庭溫飽。
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