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愛心送暖！家樂福串連Mia C’bon 募集上千組年菜分享脆弱家庭溫馨過好年

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（左起）家樂福永續長蘇小真、Mia C’bon總監馬和永、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生及興毅基金會副執行長盧忠恕出席年菜捐贈儀式。圖／家樂福文教基金會提供
（左起）家樂福永續長蘇小真、Mia C’bon總監馬和永、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生及興毅基金會副執行長盧忠恕出席年菜捐贈儀式。圖／家樂福文教基金會提供

農曆新年團聚時刻，頂級超市Mia C’bon及家樂福線上購物今年再度與社團法人台灣食物銀行聯合會合作，發起愛心年菜捐贈活動，短短3週期間全台22家門市共募集了1,020套，比去年大幅成長3成，為全台單親及獨居及脆弱家戶送暖。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，家樂福文教基金會自2014年開啟的食物捐贈及續食計畫，至今邁向第11年，數年來家樂福帶頭示範和食物銀行合作建立起一套標準捐贈程序，作為平台串聯跨域夥伴及顧客，發揮更大影響力幫助脆弱家庭募集物資，不僅讓社區需求被看見，更建立起強大的社區韌性支持系統。

食物銀行聯合會理事長方荷生表示，近年觀察到許多脆弱家庭對於食物的需求高於日用品，顯示吃飽還是脆弱家庭的首要課題。家樂福文教基金會協助串連許多供應鏈，讓食物銀行的物資來源更加多元，年節前更號召大家一起為脆弱家戶募集物資，讓會員家戶們能感受到過年團圓的溫暖。

家樂福文教基金會長期深耕地方，希望透過跨域的力量共同解決糧食系統問題並打造韌性的社區。旗下頂級超市Mia C’bon也積極參與家樂福文教基金會各種社會公益活動，並自2023年開始參與「反食物浪費-續食捐贈計畫」，至今全台共16店參與，2024年共減少了28,478公斤食物浪費，幫助了超過1萬戶脆弱家庭溫飽。

Mia C’bon總監馬和永（左4）率領團隊共同將年菜套組致贈食物銀行。圖／家樂福文教基金會提供
Mia C’bon總監馬和永（左4）率領團隊共同將年菜套組致贈食物銀行。圖／家樂福文教基金會提供
食物銀行志工們也一起到場見證年菜捐贈儀式。圖／家樂福文教基金會提供
食物銀行志工們也一起到場見證年菜捐贈儀式。圖／家樂福文教基金會提供

家樂福 脆弱 食物銀行

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