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中國醫大望年會 蔡長海：醫療體系擬30億留住人才
2025中國醫藥大學歲末望年會，董事長蔡長海說，醫療體系發展中，人才是機構的命脈，因此，董事會擬妥30億培育菁英，延攬及留任人才；持續選送優秀老師出國進修，提高每年補助生活費、來回機票。
中國醫藥大學113學年度望年會，睽違4年歡樂登場，蔡長海致詞說，校長洪明奇從美國M.D.Anderson Cancer Center辭掉研究副校長返國，帶領團隊往前邁進，各領域表現令人激賞。
兩人高歌「雙人枕頭」、「Can't Help Falling in Love」，帶動會場氣氛，學校主管大合唱「愛拚才會贏」、「感恩的心」。
望年會穿插著高額獎金摸彩，歡呼聲此起彼落。蔡長海說，醫療體系還需要很多人才，董事會擬妥30億來培育及獎助菁英，延攬及留任人才；持續積極的推動選送優秀老師出國進修，提高每年補助生活費、來回機票做鼓勵，大家一起努力。
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