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高鐵左營基地新廠採用綠建築 2027年底啟用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
左營基地第二檢修場。（高鐵提供）
左營基地第二檢修場。（高鐵提供）

配合新世代列車於2026年起陸續運抵台灣，台灣高鐵（2633）於左營基地斥資51億規劃新建「第二車輛檢修廠」，將增加列車駐車空間、執行車隊日、月檢，及執行車輛清洗作業，該檢修廠預計2027年10月完工、2027年12月啟用，屆時將成為台灣高鐵公司第一個擁有綠建築認證的基地。

台灣高鐵於2023年5月與日立東芝聯盟（HTSC）簽訂新世代列車組採購契約，共計採購12組、144節車廂的新世代列車，採購金額約1,240.91億日圓（約當時新台幣285億元）。台灣高鐵新世代列車係參考日本新幹線最新N700S車種所提出的列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務，預計2026年起陸續運抵台灣、2027年12月開始投入營運服務。

為因應新世代列車即將到來，台灣高鐵也在左營增設「第二車輛檢修廠」，在建物部分為因應我國的淨零減碳目標，將取得綠建築合格級認證，包含廠區保水、低碳節水等設計，低碳建材採用，及綠地植被面積增加等；採開放式屋頂與立體通風口自然通風，利用熱空氣上升的自然原理，實現空氣流通、減少內部積熱，保持建築內適宜的溫度與濕度環境，降低對空調和機械通風的依賴，達成節能效果。

另外，屋頂部分將裝設約3,660片太陽能板，約可供廠內1,318kWp（峰瓩）電力；此外，還會裝設雨水收集系統，可回收、過濾再利用於植栽澆灌等用途。

台灣高鐵說明，該檢修場的面積長350公尺、寬42.1公尺、高24公尺，總面積2.4萬平方公尺，依2023年最新耐震技術規範，採鋼結構系統設計，配置6股檢修軌；該檢修廠完工後將增加列車駐車空間、執行車隊日、月檢，及執行車輛清洗作業；車輛維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組。

台灣高鐵表示，左營「第二車輛檢修廠」2023年4月起動工，預定今年1月完成第一階段「基樁工程」，總計617支基樁全數打入地基，後續規劃執行「鋼構製造及基礎工程」施工，預定2027年10月完工、2027年12月啟用。 

配合2025淨零碳排目標及落實企業ESG，高鐵指出，施工期間將落實環評承諾，降低施工對環境衝擊，如樁基施工礎採低噪音振動工法；施工運輸車輛至少50%符合四期以上排放標準，以降低空汙及碳排。

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