高鐵軌道醫生！全台唯一軌道巡檢車 螺絲掉落也能揪出

高鐵鋼軌平均每天南下、北上各乘載約80班次列車高速通過，連假疏運高峰期1天可能超過百班，為確保軌道安全及定期檢修，台灣高鐵引進全台唯一、有「軌道醫生」之稱的「軌道線型巡檢車」，時速最快達120公里，可自動偵測鋼軌損傷、扣件等零件脫落，甚至連螺絲掉落也能揪出，透過每月軌道定期巡檢作業，及早發現、盡速維修，有效確保營運安全。

高鐵運用於軌道巡檢作業的主要機具包含「軌道線形檢測車」以及「超音波探傷車」，搭配「人員步巡」以及「列車動搖自動量測」，透過4重措施、層層把關，確保高鐵列車行車安全。

其中，「軌道線形檢測車」可針對鋼軌的軌距、高低、方向、水平、平面性及磨耗程度等外部損傷進行詳細檢查；「超音波探傷車」則是利用超音波技術，檢查軌道內部傷損瑕疵。

搭配「人員步巡」找出機具無法測得的死角；最後再於列車上使用「動搖自動量測」系統，即時監控列車行進間的振動加速度值，即可全面分析軌道的變化與趨勢。

高鐵表示，新式「軌道線形檢測車」（EM120-I）2023年正式上線，搭載搭載光學非接觸式分析設備，較舊型接觸式檢測車，更具有不受設備磨耗影響的優點，提高檢測數據的可靠度。

高鐵軌道檢測課課長黃啟峰說明，新型軌道檢測車搭載較多設備，包含檢測鋼軌磨耗、波狀磨耗，都是舊車所沒有的，檢測鋼軌數據可以更完整。

軌道檢測車平時檢測時行駛速度約80公里，但它時速最快可達120公里，每天收班後，在凌晨0時至凌晨5時夜間維修期間開始作業，一天約跑100公里，從南港至左營來回巡軌約1個月，全年無休進行偵測。