高鐵車廂換新裝 顯示器面積增大5倍、窗簾遮光率達95%

為提供乘客更好服務品質及乘車體驗，台灣高鐵今宣布，將針對目前正運行的700T列車車廂進行設施更新，包含車廂內外部顯示器、廁所、遮光簾，連靠頭墊都換成環保材質，第1組安裝完成的列車今正式上線，後續也將依排成陸續更新。

高鐵說明，車廂內部資訊顯示器（IID，Internal Information Display），從原有LED螢幕升級成國產4K高畫質液晶螢幕，顯示面積較原本增加5倍，讓車次資訊辨識度更高，同時提供超廣域視角170度以上，方便車廂內各個位置的旅客可以清楚閱讀車次、跑馬訊息等。

車廂外部資訊顯示器（EID，External Information Display）從原有三色LED變更為LED全彩螢幕，提供超廣域視角170度以上，方便旅客辨別車次資訊。

遮光簾部分，高鐵與國內廠商合作研發，開發兼具舒適與節能效果的遮光簾。700T列車原有遮光簾的遮光率約67%，新開發的遮光簾大幅提升至92%至95%，除可遮擋陽光提升舒適度外，進一步減少陽光照射產生的熱能，降低車廂內溫度，有助部分空調的節能效果。布料外觀部分，則是參考台灣多種原生植物，設計出葉脈紋路圖案，讓旅客在視覺上，可以感受大自然的親和氛圍。

車廂廁所改裝方面，700T列車車廂廁所未來改裝後，室內將配備3合1鏡台（給皂、給水、清消液）以及高質感洗手盆，搭配LED柔光照明、防滑地板等設計，整體採舒適簡約風格。

高鐵表示，配合2050淨零碳排目標，公司將持續落實「永續運輸」概念。新的環保頭靠墊取代原有不織布改採木漿纖維材質，可在土壤中被生物分解且不含塑料，減少對環境負擔。

新紙杯蓋取代原有塑膠杯蓋改採紙漿材質，同樣不含塑料減少環境負擔；此外也鼓勵旅客自備環保杯，凡自備環保杯於高鐵列車上購買熱飲，即可現折5元。

另外，高鐵便當盒蓋鬆緊帶改用貼紙黏貼、便當餐具改提供對環境更友善的竹製、不再提供塑膠吸管以及商務車廂提供的瓶裝水改用減塑輕量瓶等。