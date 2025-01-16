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高鐵車廂升級且更環保 一年可減塑約67噸
台灣高鐵（2633）針對700T列車增加新的服務設施，除了服務升級，並且落實永續運輸，預估一年列車服務約可減塑達67噸。
台灣高鐵16日開始的新服務包括車廂內外部資訊顯示器、遮光簾、車廂內廁所改裝等。對於與一般旅客息息相關的車廂內部資訊顯示器，從原本LED螢幕升級成國產4K高畫質液晶螢幕，顯示面積較原本增加5倍，讓車次資訊辨識度更高，同時可以提供超廣域視角170度以上，方便車廂內各個位置的旅客可以清楚閱讀車次、跑馬訊息等。第一組安裝完成的列車在今日正式上線，後續將依照排程陸續更換。
遮光簾的遮光率更新後，遮光率從67%提高到92至95%，除了可以阻隔陽光，提升舒適度之外，因為減少熱能，有助於空調節能效果，同樣可以達到減廢節能的永續目標。
更新後的服務包括環保頭靠墊、紙杯蓋，鼓勵自備環保杯以及高鐵便當蓋鬆緊帶改用貼紙等，未來車廂內服務結合ESG概念，從源頭減少一次性用品產量，以2023年進貨量估算，一年約可減塑達67噸。
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