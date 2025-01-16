快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

跨縣市出遊停車繳費 eTag扣繳一招解憂

中央社／ 台北16日電

農曆春節連假將到來，民眾返鄉出遊，常面對跨縣市、風景區路邊停車收費時段與繳費方式不同而困惑，遠通電收建議，多利用「eTag停車扣繳」，簡單方便，還免擔心忘了繳。

遠通電收今天發布新聞稿，建議民眾多利用「eTag停車扣繳」，不但能透過uTagGo App接收即時扣款通知、查詢停車紀錄及費用明細，且全台有2300多處合作停車場，民眾享有免下車、免開窗、免排隊繳費，停完即走的便捷。

遠通電收說，eTag的使用範圍已從高速公路拓展至停車代扣服務，台北市於2019年率先導入「eTag停車扣繳」路邊停車費，至今服務範圍已涵蓋全台，協助各地政府推動數位停車服務。

遠通電收說，民眾申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務，可享國道通行費9折優惠、不須煩惱停車費，還可透過遠東商銀、台新、玉山、國泰世華及中國信託「網路銀行」功能申請，或加入遠通電收line官方帳號（@etag）留言：「我要申辦eTag停車扣繳」由專屬客服協助申辦，年底前加入還可享有免費10公里道路救援服務一次。

eTag 停車費 網路

延伸閱讀

史上最短尾牙？他曝合菜餐廳限時90分鐘 「後面有客人」全被趕

高雄女子臨停超商被收500元清潔費 店家遭查未領停車場登記

他不爽好市多購物「全用紅利折抵」被收停車費！網質疑：忘了1步驟

他懷念以前「便當只要50元」 內行人曝：1便當現在仍80元

相關新聞

9縣市低溫特報冷吱吱 新北、宜蘭局部地區僅10度

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署今下午4時36分發布低溫特報，其中新北市、宜蘭縣出現10度左右或以下氣溫。

華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝 醫：半數人發病前無異狀

73歲中華航空董事長謝世謙昨才感染流感，今卻傳出心肌梗塞猝逝。醫師推測，流感可能導致血管發炎，成為壓死心臟病患者的最後一...

早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落...

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

華府下暴雪！韓國瑜幽默開口索假髮 醫：確實可防風保暖頭部

立法院長韓國瑜18日將率代表團參加美國總統川普就職典禮，今天受邀入府喝咖啡，因美國華府最近下起暴雪，總統賴清德特別送上暖...

參與動物疫病防疫有功 徐榮彬升任防檢署長

農業部今天舉辦防檢署新任署長就職儀式，由防檢署副署長徐榮彬升任，他持續投入多項重大防疫業務，109年帶領防檢署以「防堵非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。