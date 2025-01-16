卓揆：推動TPASS 2.0優惠 促進節能減碳與環境永續

行政院長卓榮泰16日於行政院會聽取交通部「TPASS 1.0成果及2.0新方案」報告後表示，TPASS通勤月票自2023年7月上路以來，全國共20個縣（市）推出27個月票方案，民眾購買及使用月票情形相當踴躍，截至去(2024)年底，已有超過1,100萬人次購買，公共運輸使用人次高達8.9億人次，相較於2022年同期公共運輸運量成長約3成，感謝交通部與地方政府合作，充分顯示中央與地方努力的成果。

卓榮泰表示，本次交通部推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案，提供更多元優惠的方式，促進公共運輸的使用，不僅符合永續、節能、減碳的政策目標，也為民眾減輕通勤負擔，值得肯定，後續也請交通部積極推動。