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卓揆：推動TPASS 2.0優惠 促進節能減碳與環境永續

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部去年開始推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案。聯合報系資料照片／記者宋原彰攝影
交通部去年開始推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案。聯合報系資料照片／記者宋原彰攝影

行政院長卓榮泰16日於行政院會聽取交通部「TPASS 1.0成果及2.0新方案」報告後表示，TPASS通勤月票自2023年7月上路以來，全國共20個縣（市）推出27個月票方案，民眾購買及使用月票情形相當踴躍，截至去(2024)年底，已有超過1,100萬人次購買，公共運輸使用人次高達8.9億人次，相較於2022年同期公共運輸運量成長約3成，感謝交通部與地方政府合作，充分顯示中央與地方努力的成果。

卓榮泰表示，本次交通部推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案，提供更多元優惠的方式，促進公共運輸的使用，不僅符合永續、節能、減碳的政策目標，也為民眾減輕通勤負擔，值得肯定，後續也請交通部積極推動。

交通部 卓榮泰

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