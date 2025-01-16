台灣醫療社團法人協會成立 凝聚醫界共識共創健康未來

「台灣醫療社團法人協會」1月15日正式成立，希望促進醫療社團法人機構交流與合作，籌備會主任委員暨第一屆理事長黃靖媛表示，透過台灣醫療社團法人協會成立，建立平台協助各醫療社團法人攜手合作，並強化與立法、行政機關對話管道，希望透過增進連結、促進溝通、整合資源，創建台灣更具韌性的醫療體系。

台灣醫療社團法人協會由多家具規模的醫療社團法人共同發起，希望強化醫療社團法人機構的連結，攜手面對現今醫療體系的挑戰，共同為醫療社團法人體系建立更加友善的經營環境。

「台灣醫療社團法人協會」成立大會暨第一屆會員大會於一月十五日在立法院群賢樓舉行，匯聚全國逾半數醫療社團法人機構領導者，還有立法院立委蘇清泉、劉建國、鍾佳濱、蘇巧慧、陳菁徽、萬美玲辦公室主任楊凱証，以及衛福部長邱泰源、衛福部醫事司長劉越萍、健保署長石崇良、財政部賦稅署組長葉慧娟、經濟部產業發展署副組長陳全政及醫界各公學協會等代表與會。

邱泰源感謝醫療院所對民眾健康照顧，石崇良表示應讓更多社會資本投入醫療社團法人，使醫療社團法人發展更具空間。衛福部醫事司劉越萍則表示，現台灣高齡、少子化，醫療需求持續增加，醫院一家醫院都不能倒，醫療社團法人的永續經營與發展更顯得重要。

黃靖媛表示，醫療社團法人是醫療法93年修正後所創設的主體，此制度建立基於強化醫療體系永續性，立意良善。隨社會變遷，廿年過去，有許多制度性問題亟待討論與調整，例如醫療法中明定法人不得為醫療社團法人社員、營利事業所得稅繳交與一般公司無異，卻無法和一般公司一樣享有各項政策性稅務優惠等。