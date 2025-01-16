台灣醫療社團法人協會成立 凝聚醫界共識共創健康未來
「台灣醫療社團法人協會」1月15日正式成立，希望促進醫療社團法人機構交流與合作，籌備會主任委員暨第一屆理事長黃靖媛表示，透過台灣醫療社團法人協會成立，建立平台協助各醫療社團法人攜手合作，並強化與立法、行政機關對話管道，希望透過增進連結、促進溝通、整合資源，創建台灣更具韌性的醫療體系。
台灣醫療社團法人協會由多家具規模的醫療社團法人共同發起，希望強化醫療社團法人機構的連結，攜手面對現今醫療體系的挑戰，共同為醫療社團法人體系建立更加友善的經營環境。
「台灣醫療社團法人協會」成立大會暨第一屆會員大會於一月十五日在立法院群賢樓舉行，匯聚全國逾半數醫療社團法人機構領導者，還有立法院立委蘇清泉、劉建國、鍾佳濱、蘇巧慧、陳菁徽、萬美玲辦公室主任楊凱証，以及衛福部長邱泰源、衛福部醫事司長劉越萍、健保署長石崇良、財政部賦稅署組長葉慧娟、經濟部產業發展署副組長陳全政及醫界各公學協會等代表與會。
邱泰源感謝醫療院所對民眾健康照顧，石崇良表示應讓更多社會資本投入醫療社團法人，使醫療社團法人發展更具空間。衛福部醫事司劉越萍則表示，現台灣高齡、少子化，醫療需求持續增加，醫院一家醫院都不能倒，醫療社團法人的永續經營與發展更顯得重要。
黃靖媛表示，醫療社團法人是醫療法93年修正後所創設的主體，此制度建立基於強化醫療體系永續性，立意良善。隨社會變遷，廿年過去，有許多制度性問題亟待討論與調整，例如醫療法中明定法人不得為醫療社團法人社員、營利事業所得稅繳交與一般公司無異，卻無法和一般公司一樣享有各項政策性稅務優惠等。
台灣醫療社團法人協會未來將不僅為醫療社團法人提供互助合作的管道，更希望為台灣醫療體系注入一股強而有力的新動能。黃靖媛表示，協會未來也將積極參與政策溝通、制度討論，發揮橋梁角色，縮短政府、醫療社團法人機構及社會間的溝通距離，並與政府共同致力提升醫療品質，強化醫療體系韌性，照顧國人健康。
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