冷氣團發威苗栗19人心血管疾病送醫 衛生局提醒4招護心

近來冷氣團一波波來襲，苗栗縣衛生局統計1月11日至13日凌晨，苗栗縣各醫院急診室心血管疾病患者數據，共19人因心血管疾病就醫，其中男性12人、女性7人，衛生局提出「調整外出時間」等4項建議，提醒民眾在低溫期間注意自身健康。

衛生局保健科指出，因心血管疾病就醫的19人，其中男性12人，平均年齡64歲，最高79歲；女性7人，平均年齡70歲，最高89歲。依衛福部2023年國人死因統計，心臟疾病及腦血管疾病分居第2名及第4名，奪走約3.6萬條生命。

高血壓、高血糖及高血脂「三高」與心腦血管疾病息息相關，氣溫驟降與天氣濕冷時血壓易升高，增加急性心肌梗塞和中風的風險，特別是老人、小孩以及慢性病患者，更需要留意保暖和氣溫變化。

衛生局提供的4項建議，包括「調整外出時間」，清晨和傍晚是溫度最低的時段，建議避開低溫和溫差較大的時段出門，並結伴同行相互關照；「穿搭保暖」根據天氣變化適時增添衣物，並注意頭頸部及四肢末梢的保暖，除穿著保暖外，也要注意靈活地活動身體，不要蜷縮不活動。

另外要「隨時補水」儘管天氣冷，身體仍會流失水分，體內水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成風險，戶外活動中，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料；「留意心臟病或中風徵兆」如出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆無法做出「微笑、舉手、說你好」動作，應立即就醫，把握黃金治療期。

衛生局提醒民眾，三高偏高或心腦血管疾病高風險群，務必要提高警覺，服用藥物者必須規律服藥；另外居家生活保暖要注意空氣流通，冬季室內環境容易乾燥且空氣流通不良，建議適度使用暖氣或電暖器，避免使用燃燒器具導致一氧化碳中毒，室內要保持適當通風。