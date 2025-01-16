快訊

黃仁勳回台必訪夜市 傳出今晚逛逢甲夜市吃章魚燒

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

聽新聞
0:00 / 0:00

華府下暴雪！韓國瑜幽默開口索假髮 醫：確實可防風保暖頭部

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天受邀入府喝咖啡，開玩笑向總統賴清德說：「你應該送我一頂假髮。」本報資料照片
立法院長韓國瑜今天受邀入府喝咖啡，開玩笑向總統賴清德說：「你應該送我一頂假髮。」本報資料照片

立法院長韓國瑜18日將率代表團參加美國總統川普就職典禮，今天受邀入府喝咖啡，因美國華府最近下起暴雪，總統賴清德特別送上暖暖包、保溫瓶致贈訪美團。韓國瑜開玩笑說：「你應該送我一頂假髮。」台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，假髮除了改變造型，保暖、防風效果也很好。

黃毓惠指出，天氣冷最怕「頭部」著涼，可善用帽子、圍巾防止寒氣侵襲，讓頭部保持暖和，有助於增加腦部血液循環。冷氣團來襲，風大、溫度低的時候，容易血管收縮、造成頭痛現象，天冷防寒首重「頭」部保暖。

假髮的構造包括透氣彈力網、絨布設計、擬真質感髮絲，可保護頭部不受冷風吹以及紫外線照射，也能讓頭皮免於溫差影響而受風寒。黃毓惠說，除了有掉髮困擾的民眾之外，化療病人、圓禿患者也需要假髮保護脆弱的頭皮和毛囊，並促進心理健康。

常有民眾詢問：戴帽子會讓頭皮無法呼吸、易掉頭髮？黃毓惠呼籲，這是錯誤的迷思，戴帽子並不會導致禿頭；掉髮、禿頭是由許多因素引起，包括遺傳、壓力、藥物、疾病等，女性常見產後落髮。她強調，民眾若有掉髮問題，應求診醫師找出原因，勿隨意使用偏方，治療禿頭不成反而頭髮愈掉愈多。

秋冬氣候乾燥，頭皮水分流失較多，黃毓惠提醒，頭髮的生長期不同，有些人感覺冬天掉髮量較多，是否屬於「季節性脫髮」？根據醫學標準，每天落髮數量達50至100根都在「生理性掉髮」的合理範圍內，不必太過擔心。如果介於100至150根，並持續一段時間，就需要特別注意。

黃毓惠分享，要一根根數很困難，另一個辨識方法為「一把抓測試」，隨手抓起一小戳頭髮輕輕下拉，若每次拉扯下5到10根，表示有毛囊損傷的問題，應就診請皮膚專科醫師諮詢評估。

暴雪 韓國瑜 頭髮

延伸閱讀

賴清德才找韓國瑜喝咖啡…卓揆批在野刪預算 李彥秀：民進黨在演哪齣

賴總統會韓國瑜提「福爾摩沙」 背後藏深意

總預算協商零進度 韓國瑜：柯建銘一個人跳水上芭蕾38分鐘

韓國瑜吐苦水「協商硬」 賴清德勸：多和柯建銘喝咖啡

相關新聞

9縣市低溫特報冷吱吱 新北、宜蘭局部地區僅10度

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署今下午4時36分發布低溫特報，其中新北市、宜蘭縣出現10度左右或以下氣溫。

華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝 醫：半數人發病前無異狀

73歲中華航空董事長謝世謙昨才感染流感，今卻傳出心肌梗塞猝逝。醫師推測，流感可能導致血管發炎，成為壓死心臟病患者的最後一...

早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落...

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

華府下暴雪！韓國瑜幽默開口索假髮 醫：確實可防風保暖頭部

立法院長韓國瑜18日將率代表團參加美國總統川普就職典禮，今天受邀入府喝咖啡，因美國華府最近下起暴雪，總統賴清德特別送上暖...

提升車輛維修量能 高鐵左營「第二車輛檢修廠」2027年啟用

為配合新世代列車於2026年起陸續運抵台灣，台灣高鐵在左營基地斥資51億規畫新建「第二車輛檢修廠」，將增加列車著車空間、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。