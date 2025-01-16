華府下暴雪！韓國瑜幽默開口索假髮 醫：確實可防風保暖頭部

立法院長韓國瑜18日將率代表團參加美國總統川普就職典禮，今天受邀入府喝咖啡，因美國華府最近下起暴雪，總統賴清德特別送上暖暖包、保溫瓶致贈訪美團。韓國瑜開玩笑說：「你應該送我一頂假髮。」台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，假髮除了改變造型，保暖、防風效果也很好。

黃毓惠指出，天氣冷最怕「頭部」著涼，可善用帽子、圍巾防止寒氣侵襲，讓頭部保持暖和，有助於增加腦部血液循環。冷氣團來襲，風大、溫度低的時候，容易血管收縮、造成頭痛現象，天冷防寒首重「頭」部保暖。

假髮的構造包括透氣彈力網、絨布設計、擬真質感髮絲，可保護頭部不受冷風吹以及紫外線照射，也能讓頭皮免於溫差影響而受風寒。黃毓惠說，除了有掉髮困擾的民眾之外，化療病人、圓禿患者也需要假髮保護脆弱的頭皮和毛囊，並促進心理健康。

常有民眾詢問：戴帽子會讓頭皮無法呼吸、易掉頭髮？黃毓惠呼籲，這是錯誤的迷思，戴帽子並不會導致禿頭；掉髮、禿頭是由許多因素引起，包括遺傳、壓力、藥物、疾病等，女性常見產後落髮。她強調，民眾若有掉髮問題，應求診醫師找出原因，勿隨意使用偏方，治療禿頭不成反而頭髮愈掉愈多。

秋冬氣候乾燥，頭皮水分流失較多，黃毓惠提醒，頭髮的生長期不同，有些人感覺冬天掉髮量較多，是否屬於「季節性脫髮」？根據醫學標準，每天落髮數量達50至100根都在「生理性掉髮」的合理範圍內，不必太過擔心。如果介於100至150根，並持續一段時間，就需要特別注意。

黃毓惠分享，要一根根數很困難，另一個辨識方法為「一把抓測試」，隨手抓起一小戳頭髮輕輕下拉，若每次拉扯下5到10根，表示有毛囊損傷的問題，應就診請皮膚專科醫師諮詢評估。