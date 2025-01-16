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胸腔病院X光巡檢服務團隊 今獲衛福部頒SNQ國家品質標章

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
胸腔病院X光巡檢即時判讀服務團隊獲衛福部頒發SNQ國家品質標章。圖／院方提供
胸腔病院X光巡檢即時判讀服務團隊獲衛福部頒發SNQ國家品質標章。圖／院方提供

衛福部胸腔病院X光巡檢車結合資訊系統、有效縮短確診時間降低傳染風險，吸引美、日等國參訪交流。今天獲頒「SNQ國家品質標章」。院方表示，台灣至今每年仍至少400多人死於結核病，早期發現治療是能否治癒關鍵。

胸腔病院獲獎項目是「巡檢新視代-即時判讀，痰指神攻守護偏鄉及弱勢」服務，今天在台北表揚授證。院方表示，結核病長期一直是台灣最嚴重的傳染性疾病，統計2020年至2023年間每年新增病例數維持約6500至7800例，超過400餘人失去生命。

胸腔病院說，X光巡檢車網路資訊系統，整合醫學影像儲存與傳輸設備，讓醫事放射師能夠將拍攝的X光數位影像即時加密並傳送至醫院，醫師在線上即時判讀並迅速回饋結果，確保異常影像的個案能立即進行痰液檢查，有效縮短確診時間，達成「早發現、早治療」的目標。

在X光巡檢流程醫事放射師與衛生機關單位密切合作，針對高風險族群進行長期巡檢，並透過衛生教育提升公眾對結核病的認識，確保結核病患者或疑似患者能及時獲得後續治療。

院長黃紹宗表示，獲獎項目體現科技與醫療服務的結合，不僅有效提升結核病的篩檢速率，從源頭降低傳染風險，也為偏鄉的公衛體系建立高效能的結核病防治模式。這項創新篩檢流程成果獲得各界高度肯定，也成為國內的標竿，並吸引來自美國、日本、蒙古及越南等地機構人員參訪與交流，顯示胸腔病院在結核病防治領域的重要地位。

胸腔病院X光巡檢即時判讀服務團隊獲衛福部頒發SNQ國家品質標章。圖／院方提供
胸腔病院X光巡檢即時判讀服務團隊獲衛福部頒發SNQ國家品質標章。圖／院方提供
胸腔病院醫事放射師暨組長賴昭如代表領獎。圖／院方提供
胸腔病院醫事放射師暨組長賴昭如代表領獎。圖／院方提供
胸腔病院X光巡檢即時判讀服務團隊獲衛福部頒發SNQ國家品質標章。圖／院方提供
胸腔病院X光巡檢即時判讀服務團隊獲衛福部頒發SNQ國家品質標章。圖／院方提供

X 結核病 風險

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