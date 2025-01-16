快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

春節連假將至 領務局宣導海外旅遊安全指南

中央社／ 台北16日電

蛇年春節假期即將到來，領務局長何震寰於旅安宣導活動表示，鼓勵民眾善用領務局LINE帳號及「旅外安全指南APP」等數位工具，活動也針對防制海外求職詐騙及購買海外旅遊保險加強宣導。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部領務局14日上午在領務局一樓大廳舉辦「祥蛇賀歲，波鴿迎春送紅包禮」農曆春節旅外安全宣導活動，並介紹外交部旅外民眾急難救助服務。現場安排領務局吉祥物波鴿及波妹與民眾互動，並邀請台北市立東門國小管樂團演奏5首曲目。

外交部指出，隨後舉辦互動旅外安全有獎徵答，藉此宣導旅外安全相關的急難救助專線、出國登錄、旅遊警示等資訊，另針對防制海外求職詐騙及購買海外旅遊保險等重要議題加強宣導。

外交部領事事務局長何震寰於開幕致詞時表示，春節旅外安全宣導目的，為建立正確旅外安全觀念及強化自我排除旅外急難能力，並鼓勵民眾善用領務局的LINE官方帳號及「旅外安全指南APP」等數位工具，獲得實用海外旅遊的重要資訊，讓每位旅外人民都能開心出國、平安回家。

外交部說，為增添活動年節氣氛，領務局也於現場贈送民眾造型氣球；另亦擺設互動遊戲扭蛋機及戳戳樂等，鼓勵民眾加入LINE帳號好友及下載「旅外安全指南」APP。

外交部 春節

延伸閱讀

台中警違法搜索拿手機拍LINE對話 賭場男獲無罪確定

吳志中盼擴大台立合作 共同反制威權國家資訊操弄

每月72元850萬組熱門貼圖用到飽！中華電信與LINE合作推超值方案 2大專屬功能別錯過

Z 世代求職大軍一定要知道 企業最重視這五大特質

相關新聞

9縣市低溫特報冷吱吱 新北、宜蘭局部地區僅10度

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署今下午4時36分發布低溫特報，其中新北市、宜蘭縣出現10度左右或以下氣溫。

華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝 醫：半數人發病前無異狀

73歲中華航空董事長謝世謙昨才感染流感，今卻傳出心肌梗塞猝逝。醫師推測，流感可能導致血管發炎，成為壓死心臟病患者的最後一...

早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落...

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

華府下暴雪！韓國瑜幽默開口索假髮 醫：確實可防風保暖頭部

立法院長韓國瑜18日將率代表團參加美國總統川普就職典禮，今天受邀入府喝咖啡，因美國華府最近下起暴雪，總統賴清德特別送上暖...

參與動物疫病防疫有功 徐榮彬升任防檢署長

農業部今天舉辦防檢署新任署長就職儀式，由防檢署副署長徐榮彬升任，他持續投入多項重大防疫業務，109年帶領防檢署以「防堵非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。