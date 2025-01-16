台中榮總病人不再滯留急診室 退輔會：會成各醫院典範

台中榮總上午舉行院長交接，原任的陳適安因屆齡退休，新任院長由原本的副院長傅雲慶接任。交接典禮上，令監交的退輔會副主委傅正誠大為稱讚，這4年來中榮急診室的24小時滯留率已降到1%以下，不但顯示急診運作效率大幅提升，也讓病人不必因等不到病床而滯留在急診室裡受罪。

傅正誠說，這個成就很多醫院都做不到，而陳適安在他的院長任內完成了，非常不容易。他說，他依稀記得他的父親中風以後，送到高雄的某一家醫院，待了好幾天卻去不了病房，一個中風病人竟然找不到病房，更何況在台中這麼大一個城市，以及有這麼多人口，能夠堅持在24小時裡轉到病房，除了陳適安以外，所有的醫護人員都付出了很大的心力。這個殊榮讓大家很佩服，未來也會是台灣各醫院的一個典範。

據了解，台中醫院原本曾經由各部、科自行掌握病床，造成「病床空著、病人等著」的現象，前院長許惠恒為此推動「全院簽床制度」由醫院統籌處理。陳適安為了全院簽床制度能成功，除了親自監督，不准有例外處理要求，也經常親自到急診室裡巡查。

陳適安有次發現，會造成病人遲未被收治入院或完成診治出院，其中一個原因是一直等不到次專科醫師來會診，他就告訴負責主管說，若是次專科醫師不按照規畫時間去急診室，他就陪次專科醫師在急診室睡一夜，一起感受在急診室裡過夜是什麼樣的感覺。至今，沒有人敢這麼做。

傅正誠今代表退輔會頒發一等榮光獎章給陳適安，表彰陳適安的貢獻。新任院長傅雲慶也表示，將聘陳適安為名譽院長。