童綜合醫院通過全球最高等級醫療認證 海線就醫有保障

這是區域醫院第一家通過審核終於取得 HIMSS EMRAM Stage 7認證通過，證明了童醫院電子病歷採用、閉環管理、資訊安全、臨床決策支持及數據分析等卓越表現獲國際及肯定，成為首家達成此榮譽的區域教學醫院，亦是全台第5家獲得HIMSS EMRAM Stage 7認證的醫療機構。

總院長童敏哲指出，童綜合醫院這次通過HIMSS EMRAM 第7階段是全球公認最高等級的醫療認證，在大家不斷精進醫療品質，並全面提升民眾就醫安全遭，很高興這次成為全台第五家，通過全球性HIMSS EMRAM第7階段最高品質的認證，充分展現童醫院對智慧醫療的堅持。

資訊部主任蔡宏隆表示，醫院未來持續於智慧醫療的創新，全面優化臨床工作流程、整合醫療資訊系統，取得「HIMSS EMRAM Stage 7」授證後，象徵童綜合醫院在醫療資訊技術領域的重大突破，反映在就醫安全系統上，首先會讓病人的就醫安全品質會提高，比如說給藥，或者輸血或是餵母乳，透過檢體的傳送，都必須要透過一個條碼ID去做辨識。