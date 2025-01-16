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彌勒佛顯靈閃發光 助攻澎湖男刮中百萬大獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
彌勒佛顯靈閃發光 助攻澎湖男刮中百萬大獎。圖／台彩提供
彌勒佛顯靈閃發光 助攻澎湖男刮中百萬大獎。圖／台彩提供

財神爺降臨在澎湖，連彌勒佛都顯靈！近日在澎湖的合發利彩券行，有一名中年男子，一走進彩券行，就跟老闆說「唉呦！你們家彌勒佛今天感覺特別閃亮，金光閃閃耶！」隨手挑了幾張面額200元「黃金滿屋」刮刮樂，邊刮還隨口就跟老闆開玩笑說「如果是頭獎，就分妳一半」，結果沒想到一刮開幸運刮中頭獎200萬元。

據店老闆表示，這位客人只要有面額200元新品推出都會來嘗鮮，幾天前趁過年快到了，店家特別幫店裡的彌勒佛細心擦拭，邊擦還邊跟祂說要保佑客人中大獎、業績好，沒想到真的就應驗。

另外，中台灣台中西區永得利商行，則是鸚鵡發威中頭獎。

據老闆指出，一位女子本來是去彩券行兌換刮中的2,000元獎金，當天晚上大陸冷氣團來襲，平常店裡養的9隻鸚鵡天冷都縮起來懶得動，當天卻異常興奮雀躍的一直叫，大夥兒都覺得納悶時，百萬幸運兒就激動大喊「老闆！我中了100萬啦！」

彩券行老闆說，當天客人是在現場直接刮，刮完發現自己中大獎，興奮不已，這也是店裡今年刮中的第一個百萬大獎，激動姐還提供這張刮中100萬的刮刮樂給彩券行沾喜氣，後來老闆恍然大悟，原來鸚鵡興奮鼓譟齊叫是在預告好事要發生了。

中台灣台中西區永得利商行，鸚鵡齊聲鼓譟客人中頭獎。圖／台彩提供
中台灣台中西區永得利商行，鸚鵡齊聲鼓譟客人中頭獎。圖／台彩提供

刮刮樂 彩券行 澎湖

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