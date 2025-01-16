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醫院籲個別總額排除急難症 健保署下周拍板未設上限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健保署台北業務組下周將找醫學中心、區域醫院、地區醫院三層級代表開會，並決議哪些項目予以保障不計入個別總額。聯合報系資料照
健保署台北業務組下周將找醫學中心、區域醫院、地區醫院三層級代表開會，並決議哪些項目予以保障不計入個別總額。聯合報系資料照

衛福部健保署今年開始在全台逐步推動醫院個別總額，限制各醫院每年醫療服務量，台北區醫學中心昨天舉行會議討論，提出16個排除項目，包括生產、精神科住院等患者。健保署台北業務組長李純馥表示，下周將找醫學中心、區域醫院、地區醫院三層級代表開會，決議哪些項目予以保障，不計入個別醫院總額。

台北區共管會議會前會，昨天由台北醫學中心代表參與。李純馥表示，1月7日台北區共管會議曾初步討論排除項目，昨天醫學中心的討論希望要把操作定義訂得更詳細，尚未定案，待下周跨層級醫院代表討論後，才會拍板；根據上次會議，並未討論是否設定排除項目及金額上限，因醫療領域不確定因素多，新制會視第2季執行情況，滾動調整細節。

李純馥表示，個別總額制不計入某些急重症醫療項目，如加護病房患者、嚴重主動脈剝離患者、心肌梗塞病人、使用葉克膜病人等治療，是為保障醫院年度醫療申報成長中，不是透過技巧申報費用，而是真的必須使用較多資源，甚至加聘護理師，不會像過去不分細項，只要醫療服務量超標就會被扣。

「部分醫學中心也認同醫院個別總額制。」李純馥表示，個別總額新制目標是限制醫學中心門診量成長，而過去台北區針對超出分區總額的部分，是採「攤扣」方式，申報點數成長率較低的醫院，也要負擔其他申報點數成長率高的醫院導致的漲幅，實施個別總額制可保障醫院不用受到他院影響，醫療服務及申報情況可由內部管理機制控制。

李純馥說，台北區過去就有設定各家醫院目標總額，只是沒有強制措施，讓醫院有較多彈性，台北區人口多，過去大規模傳染病如新冠疫情，也是北部較為嚴重，民眾發生後遺症情況也較多，醫療服務量因此提升，加上雙北交通便利，相對其他分區，民眾在就醫選擇上較為便利，想去哪裡看病都可以。不過，台北區醫院家數多、樣態多元，要討論出共識確實有其難度。

健保署 患者 醫學中心

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