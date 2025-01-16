鼓勵旅宿業者提升品質 民眾即起入住星級旅館抽iPhone

交通部2009年訂定星級旅館評鑑作業要點，盼達到優勝劣汰效果，交通部觀光署今舉辦「美好享受，從星開始」記者會，民眾於1月16日至4月9日活動期間只要入住星級旅館，即可抽iPhone、GoPro、Apple Watch等獎品，也盼鼓勵業者以高標準的住宿品質吸引國內外旅客。

觀光署表示，星級旅館不僅是服務的保證，更是台灣觀光品牌的重要一環。透過評鑑讓消費者在每一次住宿中，都能感受到安心與美好的服務價值。隨著疫後旅遊市場恢復與競爭，星級旅館的推廣對於提升台灣旅館的國際競爭力具有重大意義。

對於外界質疑參與星級評鑑的業者愈來愈少，不具有參考性，觀光署長周永暉表示，星級評鑑標準很嚴格，硬體要求確實高了一點，對業者來說，最大困難應該是停車空間跟會展空間，或許一般旅館在比例上能重新調配，像是有些著重溫泉、商務客等，可以務實調整，希望今年及明年能將星級旅館品牌重新打造，並跟國際接軌，也呼籲本島19縣市能對一般旅館同步提升獎優措施。

此外，旅宿業今年元旦起不再主動提供一次性備品引發爭議。周永暉也說，其實疫情後備品最好是個人化，過去有旅宿主動提供，現在改為不主動提供基本上就是免費，但若業者額外準備更優質的備品，就要麻煩大家付費，希望能共同體諒。

周永暉指出，有些業者希望主動跟永續結合，就開始倡議不提供備品，也有很多住宿者認同此理念，既然希望往永續方向走，應該多予以鼓勵跟肯定，未來也希望跟經濟部有一些精美的備品伴手禮讓大家能隨身攜帶自己的備品。

觀光署指出，「美好享受，從星開始」活動自1月16日至4月9日，民眾只要線上完成星級旅館問題，並啟用AR技術完成集星活動，即有機會參加抽獎。另針對入住星級旅館旅客提供特別抽獎機會，獎項包括iPhone、GoPro、Apple Watch等，活動期間將進行3次抽獎。

觀光署表示，透過此次活動，希望讓更多人認識星級旅館的品牌價值，未來將持續推廣星級旅館評鑑制度，協助業者提升服務與競爭力，以高標準的住宿品質吸引國內外旅客。