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影／高市衛生局稽查年貨商品 食用一項商品要注意

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市衛生局長黃志中率隊稽查三鳳中街年貨大街，檢視食品產地及有效日期。記者徐白櫻／攝影
高雄市衛生局長黃志中率隊稽查三鳳中街年貨大街，檢視食品產地及有效日期。記者徐白櫻／攝影

因應農曆春節來臨，高雄市衛生局今早會同消保官及標檢局人員前往三鳳中街宣導暨稽查110家業者年貨商品，提醒消費者可索取皂黃及過氧化氫快篩試劑確保食品安全。衛生局指出，針對超市、量販店及年菜餐廳等81家業者抽驗164件應景食品，1件竹笙重金屬（鎘）含量超標，再複驗已合格。

高市衛生局說明，皂黃可能被用來幫鹹魚、豆干上色；過氧化氫可漂白魚丸、魚板、烏龍麵、魷魚絲及米苔目等食材，可以添加但不得殘留，若濃度超過10％可能對人體有害。為此，衛生局發送免費皂黃及過氧化氫快篩試劑，並由局長黃志中以豆乾示範快篩試劑使用方式。

黃志中說，近年國人對於食安問題日漸重視，這幾年下來已經不太會違規，但衛生局精益求精，今天稽查重點放在食品產地、有效日期，另外標檢局也針對電子磅秤的精準度進行稽查，確保年節食品安全。

衛生局說明，去年底至超市、量販店、果菜市場、食品製造業及年菜餐廳等81家業者，抽驗 164 件年節應景食品，包含新鮮肉品54件、新鮮蔬果23件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）23 件、水產及水產加工製品20件、鍋底產品12件、堅果類8件、糕粿7件、蔬果乾貨6件、肉加工品4件、烘焙食品4件、醬料3件，檢驗項目包括動物用藥殘留、農藥殘留、防腐劑、著色劑、甜味劑、漂白劑、硼酸、真菌毒素、順丁烯二酸、衛生標準及重金屬等項。

衛生局提醒，採購年節食品時，應把握標示不清楚者不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明者不買、有破損者不買，快篩試劑的相關資訊可上網查詢(https://reurl.cc/zpoj4a)。

過氧化氫試劑可能用來漂白魚丸、魚板、烏龍麵，試劑可以看出有無超標。記者徐白櫻／攝影
過氧化氫試劑可能用來漂白魚丸、魚板、烏龍麵，試劑可以看出有無超標。記者徐白櫻／攝影
高雄市衛生局長黃志中（右一）率隊稽查三鳳中街年貨大街，檢視食品產地及有效日期。記者徐白櫻／攝影
高雄市衛生局長黃志中（右一）率隊稽查三鳳中街年貨大街，檢視食品產地及有效日期。記者徐白櫻／攝影
高雄市消保官殷茂乾（左二）會標檢局人員稽查三鳳中街業者使用的電子磅秤有無合規。記者徐白櫻／攝影
高雄市消保官殷茂乾（左二）會標檢局人員稽查三鳳中街業者使用的電子磅秤有無合規。記者徐白櫻／攝影
皂黃可能會被用來幫豆干上色，在快篩試劑下，顏色會變黑。記者徐白櫻／攝影
皂黃可能會被用來幫豆干上色，在快篩試劑下，顏色會變黑。記者徐白櫻／攝影

快篩試劑 衛生局 餐廳

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