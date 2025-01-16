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天冷溫差大易影響心血管！醫倡6習慣 這樣起床減猝死風險

香港01／ 撰文：夏洛特
醫生建議冬天要採取「分段起床」。示意圖／Ingimage
醫生建議冬天要採取「分段起床」。示意圖／Ingimage

天氣寒冷對身體影響較大，而巨大溫差也可能引起心血管問題甚至猝死。臺灣有醫生近日在網上發文，指寒冷冬日是心血管疾病高發時期，而有70%猝死個案都是發生於家中，且多見於冬季早上6至10時。他建議民眾養成6個生活習慣，包括起床前要讓身體適應溫度變化等，以減低猝死風險。臺灣胸腔暨重症專科醫生黃軒早前在Facebook專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」以「這樣起床，才不會猝死」為題發文，討論顯著溫差會影響健康，並建議養成6個生活習慣以保護心血管健康，減低猝死風險。

他表示，冬季是心血管疾病高發時期，有70%猝死個案是發生於家中，且多見於冬季早上6至10時。他解釋，冬季外出時大家都知道要穿足夠的保暖衣物，但在家中卻較易放鬆警惕而忽略潛在的健康威脅，若遇「忽然或連續很好天的冷熱交替」，如冬季清晨氣溫偏低，和從暖被窩中突然起身或遇溫差刺激，則可能引發血管劇烈收縮及血液黏稠度升高，誘發心血管問題或猝死。他提出6個生活習慣，又建議在寒冷早晨起床時要記住「慢、熱、起、穿、行」5字口訣，以減低猝死風險，而高風險人群更應特別注意。

1.慢慢「開機」起床

要採取「分段起床」，避免從溫暖的被窩中突然起床。醒來後可在被窩中躺30秒，輕輕活動四肢以促進血液迴圈，讓身體適應從靜止狀態過渡到活躍狀態。之後再坐起來30秒進行簡單深呼吸以穩定血壓，減少頭暈出現。最後雙腳套上襪子並輕放地面，再手扶床邊，緩慢下床，要確保站穩後再開始移動，以免因姿勢變化過快導致跌倒。

他又指在冬天起床時，可在溫暖的被窩中按摩暖身，起床前亦可進行簡單的床上伸展運動，同樣可促進血液迴圈，讓身體逐漸適應寒冷環境，減少突發性心血管疾病風險。

2.做好保暖措施

睡前把翌日清晨要穿的保暖衣物放在床邊，特別是襪子、帽子和手套，起床后立即穿上，以避免冷空氣直接刺激身體。

黃軒提醒，起床不要馬上脫襪子、毛帽和手套等，「當然就是衣物不是馬上脫下換上工作服」，也不要赤腳踩在冰冷的地板，及盡量讓浴室和臥室同樣暖和。他又指睡前可準備保暖毯子，在棉被外加毛毯，減少接觸冷空氣；並採用「多層次穿衣法」，隨溫度變化增減衣物。

3.避免溫差刺激

他提醒民眾從溫暖室內到戶外時，要慢慢適應溫差，避免直接暴露在寒冷環境中，以免突然接觸冷空氣。另外，也要保持室內溫度維持在20至24°C，特別是在清晨和晚上時段，避免因溫差過大導致血管劇烈收縮。而夜間睡眠時，室內溫度也不宜低於18°C，以免因低溫引發血管收縮或失溫。

而在冬季使用暖氣或令空氣乾燥，故可使用加濕器把室內濕度維持在40至60%，以減少因乾燥引起的不適。

4.起床後的暖身措施

他又建議，起床後可先喝1杯溫水以助提升體溫，促進血液迴圈，及減少血液黏稠度。另外，冬季晨練也應避開清晨低溫時段，建議在上午10點後或氣溫回升時才進行，且要選擇適度運動。高風險人群應選擇低強度運動，如散步、太極拳或室內瑜伽，避免劇烈運動對心臟的負擔；運動前必須進行充分熱身，確保身體逐漸適應運動強度。

另外，浴室是猝死好發地點，故洗澡或刷牙也有要注意的事項。要避免剛起床或剛進門後就立即洗熱水澡或用冷水洗臉刷牙，應先讓身體逐漸回暖。而且，要選擇用溫水刷牙洗臉，以減少溫差對血管的刺激。

5.規律作息與心理調節

黃軒又提到保持規律作息的重要，充足睡眠有助增強免疫力及心血管健康，故要避免熬夜或過度疲勞；而寒冷天氣較易引發情緒低落，故建議聽音樂、與家人交流等去調節情緒，盡量保持心境愉快。

6.監測健康情況

他建議民眾平日要定期測量血壓，而高血壓患者亦應在早晨起床後監測血壓，並按時服用降血壓藥，確保血壓穩定。如果出現胸悶、頭暈、心悸等癥狀，應立即休息並尋求醫療説明。

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文章授權轉載自《香港01》

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