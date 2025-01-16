全台都通用！TPASS 2.0「常客回饋」2月上線 登錄卡片搭車享最高40%回饋

常常搭乘大眾交通工具，但每個月搭車費用沒有到1,200元的民眾注意啦！交通部公路局推出全新「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」方案，2月1日起至12月31日活動期間，搭乘客運、公車、臺北捷運、新北捷運及臺鐵，每月累積搭乘31次以上，即可享最高30%的乘車金回饋。購買TPASS 2.0一卡通完成登錄參與，還可獲得交通部公路局再加碼10%回饋，等於最高享40%回饋。

針對部分僅搭乘單一交通工具與每月搭乘金額未達月票的族群來說，TPASS 2.0的政策回饋提供了更彈性的搭乘回饋與優惠方案，方案適用於全台縣市，可以用原來慣用的卡片登錄，也可以另外購買TPASS 2.0一卡通，完成記名並於TPASS 2.0優惠網站登錄卡號，每人最多可同時登錄5張電子票證。現在線上與線下都可購買TPASS 2.0常客版一卡通，至一卡通網站記名，或與iPASS MONEY帳戶連結完成，另可領取公路總局補助回饋金100元儲值金。

活動期間，單月搭乘次數越多，享受的回饋越高，搭乘客運、公車11～30次，享15%回饋、31次以上搭乘，享30%回饋；搭乘臺鐵、臺北捷運及新北捷運達11次以上，享2%軌道加碼回饋。此外，交通部公路局另推出「早鳥專屬加碼回饋」，於3月31日前完成TPASS 2.0票卡登錄並達成基本回饋與軌道加碼條件，可再享額外10%加碼回饋，民眾可自次月25日起至4大超商靠卡領取當月份回饋。