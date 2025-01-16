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華航董座疑染流感併發心肌梗塞亡 醫：風險增2至4倍

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
華航董事長謝世謙今上午傳出心肌梗塞死亡，享壽73歲。據悉，謝世謙近期感染流感，醫師表示，高齡者染流感導致心肌梗塞的機率是常人2至4倍。記者黃仲明／攝影
華航董事長謝世謙今上午傳出心肌梗塞死亡，享壽73歲。據悉，謝世謙近期感染流感，醫師表示，高齡者染流感導致心肌梗塞的機率是常人2至4倍。記者黃仲明／攝影

華航董事長謝世謙今上午傳出心肌梗塞死亡，享壽73歲。據悉，謝世謙近期感染流感，台大醫院心血管科主治醫師王宗道表示，高齡者染流感導致心肌梗塞的機率是常人2至4倍，且致死機率極高，呼籲國人盡速施打流感疫苗

王宗道表示，今年流感疫情非常的長，被分析與疫後免疫負債有管，且此次有不少患者感染後流感病毒後，痊癒的時間比以往還長，顯示這次的病毒對於人體的侵略性高。

根據研究顯示，無論是感冒病毒、新冠病毒、流感病毒，人體感染後，會增加心血管發炎的機率，免疫力愈差或是本身有三高的患者都可能因此誘發心肌炎或是心肌梗塞、腦中風。

王宗道表示，如果感染流感，合併心血管急症的機率是2至4倍。而因流感發生心肌梗塞而死亡的機率約為15%，他提醒，雖然不是每個流感患者染流感後都會誘發心血管疾病，但如果自己不曉得自己是高風險患者，如三高，更容易因為輕忽流感而猝死，呼籲國人千萬別輕忽，高風險者應盡速施打流感疫苗，降低染疫後的併發風險。

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