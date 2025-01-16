避醫療人球 醫中提16項排除 吳明賢：急重難罕非醫療浪費

為強化分級醫療，衛福部健保署今年開始在全台逐步推動醫院個別總額，限制各醫院每年醫療服務量，大醫院叫苦連天，憂心產生醫療人球。政策木已成舟，哪些項目應排除在個別總額外，成為討論重點，台北區醫學中心昨天舉行會議討論，提出16個排除項目，包括生產、精神科住院、一歲以下及新生兒呼吸疾病、急性心肌梗塞等患者。

過去傳出個別醫院總額將設置6項排除項目 ，後增加至12項，昨天會議中，在醫學中心代表建議下，增加至16項。台大醫院吳明賢表示，台北區爭取第二季才實施醫院個別總額，是為保障更多「急、重、難、罕」項目不被計入個別總額。對於這16項是否可排除，健保署預計春節前找其他層級醫院開會討論決定。

新光醫院副院長洪子仁說，排除項目愈多，健保預算缺口也會放大，必須支出更多費用，若超出健保台北分區的總額額度上限，健保署也難照單全收，因此必須有更多討論。健保總額成長率一定要在今年5.5%再往上墊高，否則醫院個別總額實施後，恐會發生目前南部醫院病人電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）檢查排程延長等問題。

吳明賢表示，排除項目如何訂定，除醫學中心，也必須考量區域醫院、地區醫院等不同意見，但台北區爭取個別總額延後實施，就是為增加時間討論應排除的急、重、難、罕項目，此類項目不會有醫療浪費問題，「這是救命醫療，畢竟病人命都快沒了。」

台大醫院醫療事務室主任廖述朗代表出席醫學中心個別醫院總額協商會議。他表示，昨天會議開了兩小時，會中醫學中心已形成共識，但醫學中心與區域醫院、地區醫院立場及考量不同，後續三個層級醫院代表將在健保署台北業務組主持下協調，希望農曆年前能再次協商，通盤考量各層級醫院困境，確保全台民眾就醫權利。

廖述朗表示，醫學中心並非反對醫院個別總額制，而是希望保證病人安全，維持民眾就醫方便性與可近性，且不要影響醫療院所的運作與財務狀況，急、重、難、罕等疾病項目必須要在大型醫院才能處理，與醫院衝量無關，在個別總額制度設計時必需排除在外，將在後續協商過程中盡力爭取。