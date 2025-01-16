華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝 醫：半數人發病前無異狀

73歲中華航空董事長謝世謙昨才感染流感，今卻傳出心肌梗塞猝逝。醫師推測，流感可能導致血管發炎，成為壓死心臟病患者的最後一根稻草，而心因性猝死常見的有心肌梗塞，在早晚溫差較大的秋冬季有較多發病個案，但有約一半的人在發病前無症狀，若不幸發病後則要分秒必爭，才能免於喪生。

衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚醫院兒童感染科醫師黃玉成說，流感可能造成血管發炎，導致血流量變小或堵塞，若進一步惡化後容易誘發心肌炎，若本身就有心腦血管疾病病史者，可能間接增加死亡風險，成為壓死駱駝的最後一根稻草。

不過，黃玉成強調，流感與心肌梗塞並無太多直接、絕對的因果關係，但有荷蘭有學者在15年間以數萬民眾為母體研究，發現確診流感後一周至兩周內，誘發心血管疾病的風險是正常對照組的6倍，若為不知道罹患心血管疾病的人，此時發病的風險比平時還高16倍。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，心因性猝死包括心肌梗塞、心律不整、主動脈剝離等種類，其中心肌梗塞的危險因子包括年齡、家族病史、三高（高血壓、高血糖、高血脂）、肥胖、菸酒習慣等危險因子，加上較大溫差、環境汙染、疾病感染，也是一大致病成因，而時下年輕人逐漸精緻化的飲食，若還生活作息不良、情緒控管不佳，都將讓心臟病不再只是中老年人的專利。

洪惠風引述美國學者的研究指出，有62%的男性、46%女生在發病前沒有症狀，也就是約一半的民眾，不會在發病前有胸悶、喘氣、身體部位發麻或疼痛、體力衰減、冒冷汗，且在行走比坐下還明顯的相關症狀；若有，則須盡快向外求援或就醫，因為心臟是人的生命根源，不幸「失火」時要分秒必爭，才能抓住生還的機會，免於喪生。