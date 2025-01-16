快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝 醫：半數人發病前無異狀

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
中華航空董事長謝世謙傳出心肌梗塞猝逝，享壽73歲。聯合報一資料照
中華航空董事長謝世謙傳出心肌梗塞猝逝，享壽73歲。聯合報一資料照

73歲中華航空董事長謝世謙昨才感染流感，今卻傳出心肌梗塞猝逝。醫師推測，流感可能導致血管發炎，成為壓死心臟病患者的最後一根稻草，而心因性猝死常見的有心肌梗塞，在早晚溫差較大的秋冬季有較多發病個案，但有約一半的人在發病前無症狀，若不幸發病後則要分秒必爭，才能免於喪生。

衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚醫院兒童感染科醫師黃玉成說，流感可能造成血管發炎，導致血流量變小或堵塞，若進一步惡化後容易誘發心肌炎，若本身就有心腦血管疾病病史者，可能間接增加死亡風險，成為壓死駱駝的最後一根稻草。

不過，黃玉成強調，流感與心肌梗塞並無太多直接、絕對的因果關係，但有荷蘭有學者在15年間以數萬民眾為母體研究，發現確診流感後一周至兩周內，誘發心血管疾病的風險是正常對照組的6倍，若為不知道罹患心血管疾病的人，此時發病的風險比平時還高16倍。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，心因性猝死包括心肌梗塞、心律不整、主動脈剝離等種類，其中心肌梗塞的危險因子包括年齡、家族病史、三高（高血壓、高血糖、高血脂）、肥胖、菸酒習慣等危險因子，加上較大溫差、環境汙染、疾病感染，也是一大致病成因，而時下年輕人逐漸精緻化的飲食，若還生活作息不良、情緒控管不佳，都將讓心臟病不再只是中老年人的專利。

洪惠風引述美國學者的研究指出，有62%的男性、46%女生在發病前沒有症狀，也就是約一半的民眾，不會在發病前有胸悶、喘氣、身體部位發麻或疼痛、體力衰減、冒冷汗，且在行走比坐下還明顯的相關症狀；若有，則須盡快向外求援或就醫，因為心臟是人的生命根源，不幸「失火」時要分秒必爭，才能抓住生還的機會，免於喪生。

心肌梗塞 流感 醫師

延伸閱讀

謝世謙猝逝 疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

獨／高雄派出所46歲警員躺沙發睡未到班 妻開門進屋發現他猝逝

影／華航與企業工會第7次簽署團協 共同優化多項福利

華航與企業工會簽署團體協約 勞資穩定和諧再創共好

相關新聞

華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝 醫：半數人發病前無異狀

73歲中華航空董事長謝世謙昨才感染流感，今卻傳出心肌梗塞猝逝。醫師推測，流感可能導致血管發炎，成為壓死心臟病患者的最後一...

早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落...

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

華航董座謝世謙傳罹流感今猝世 醫：感染症增心梗機率

73歲華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝，他昨天才出席公開活動，並傳出他近期罹患流感。新光醫院周邊血管中心主任吳...

一到冬天就容易「觸電」？一穿搭方式最容易讓衣服產生靜電

有些人到冬天時，常容易受到靜電的困擾。不管是觸摸東西，還是身上的衣物摩擦，都可能突然感到靜電「批哩啪啦」的刺痛。要防範靜電，就得瞭解靜電發生的原因，依此找出對策防制。

童綜合醫院通過全球最高等級醫療認證 海線就醫有保障

這是區域醫院第一家通過審核終於取得 HIMSS EMRAM Stage 7認證通過，證明了童醫院電子病歷採用、閉環管理、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。