頭城鎮農會明星農產「黃金茂谷」搶鮮上市 皮薄子少、肉多汁

「黃金茂谷」是宜蘭頭城鎮精品水果，皮薄汁多、甜度高，量少質佳，在市場上相當搶手。宜蘭縣政府協助頭城鎮農會今天舉辦年柑行銷，同時發表與頭城家商產學合作研發的15款柑橘類產品，無論鮮果或加工產品都是過年期間送禮的最佳伴手禮。

黃金茂谷是最近十幾年來的柑橘新品項，又稱「沃柑」，被譽為柑橘之王。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，頭城鎮依山傍海，從海面夾帶的鹽水霧氣微量元素，自然沉降在果園中，孕育出獨特柑橘風味，品質深受全國各地消費者喜愛，頭城鎮桶柑與黃金茂谷通稱「年柑」，代表大吉大利。

農會總幹事吳立民表示，自從2021年推出頭城黃金茂谷新品牌，上市短短幾年已搶攻柑橘市場，成為家譽戶曉的明星水果，金黃色果皮相當討喜，而且皮薄子少，甜度可以到達12度左右，供不應求，目前頭城鎮種植黃金茂谷面積大約5公頃，產量約10萬台斤；另外桶柑栽種面積約20公頃，產量約15萬台斤。

據了解，黃金茂谷因量少質佳，幾乎在還沒有上市之前就已經有人搶訂，黃金茂谷10斤裝的禮盒價格，依果實大小，售價從400元到700元不等；桶柑10斤裝的禮盒價格，從250元到450元不等。

去年受到颱風及猴群侵害，全台柑橘類水果產量減少，頭城鎮柑橘一樣也受影響，頭城鎮農會為了減緩對農業的衝擊，收購略有瑕疵賣向較差果品，與頭城家商合作，由餐飲科以黃金茂谷全食利用概念進行設計研發，今天在會場展示15款產品，包括橘香龜山酥、黃金果漾麵包、蜜漬橘皮、蜜漬巧克力橙片、橘香西西里咖啡等，所有產品都可在頭圍農驛品牌館買到。