台南德陽軍艦下水服役80周年 攜手電玩遊戲新春開展
南市府文化局委外景點「定情碼頭-德陽艦園區」，今年取得經典電玩「RO仙境傳說Online」正版IP授權，在原本承載舊有軍事武器配備的德陽軍艦，導入遊戲情節與世界觀，打造出遊戲中的經典場景，今正式曝光，市長黃偉哲也邀請遊客農曆新春假期可到台南走春。
文化局表示，德陽艦在2009年1月22日由高雄左營軍港拖回安平港安置進行修復工程，成為全台首座除役軍艦再利用為博物館的景點，成為結合國防教育、海洋文化及觀光休閒為一體之主題景點。
今年適逢德陽軍艦下水服役80周年紀念，德陽艦園區取得經典電玩RO仙境傳說Online正版IP授權，集結遊戲中最經典的魔物角色，細緻還原遊戲場景，艙間更搭建成主題情境區，讓參觀民眾能沉浸式融入仙境傳說遊戲世界。
文化局提到，德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年10月1日由美國移交我國海軍，在台服役長達28年，總航行浬數29萬7856浬、航行時數達2萬9154小時，服役期間經歷19任艦長，曾為國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，在2005年4月1日除役。
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