華航董事長謝世謙猝逝！昨出席團協簽約「戴口罩」自訴感冒掛急診
華航董事長謝世謙驚傳心肌梗塞猝逝，享壽73歲，消息傳出讓很多員工感嘆不已。謝世謙昨天下午抱病出席華航與華航企業工會團體協約簽約儀式，因為他戴著口罩便主動自嘲「我是被傳染感冒的」，上午還去掛急診打點滴。不料人生無常，今天上午就傳出猝逝的消息。
華航董事長謝世謙昨天出席簽約儀式時，因儀式尚未開始便先行入座，並與坐在一旁的交通部次長林國顯、華航企業工會理事長劉惠宗聊天，期間談到自己身體不適，上午還到醫院掛急診、打點滴。當桃園市長張善政隨後抵達會場，謝世謙上前迎接時還主動表示「我感冒怕傳染大家，今天就不跟大家握手了」。
謝世謙昨天致詞前便提到「他今天沒有體力，所以早上因為重感冒去掛了急診」，還強調不是自己得到感冒，是被傳染的。簽約儀式結束離開現場時，有員工上前關心他的身體狀況，他則回答「我就是感覺體力不好」。
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