快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

華航董事長謝世謙猝逝！昨出席團協簽約「戴口罩」自訴感冒掛急診

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航董事長謝世謙驚傳心肌梗塞猝逝，享壽73歲。記者黃仲明／攝影
華航董事長謝世謙驚傳心肌梗塞猝逝，享壽73歲。記者黃仲明／攝影

華航董事長謝世謙驚傳心肌梗塞猝逝，享壽73歲，消息傳出讓很多員工感嘆不已。謝世謙昨天下午抱病出席華航與華航企業工會團體協約簽約儀式，因為他戴著口罩便主動自嘲「我是被傳染感冒的」，上午還去掛急診打點滴。不料人生無常，今天上午就傳出猝逝的消息。

華航董事長謝世謙昨天出席簽約儀式時，因儀式尚未開始便先行入座，並與坐在一旁的交通部次長林國顯、華航企業工會理事長劉惠宗聊天，期間談到自己身體不適，上午還到醫院掛急診、打點滴。當桃園市長張善政隨後抵達會場，謝世謙上前迎接時還主動表示「我感冒怕傳染大家，今天就不跟大家握手了」。

謝世謙昨天致詞前便提到「他今天沒有體力，所以早上因為重感冒去掛了急診」，還強調不是自己得到感冒，是被傳染的。簽約儀式結束離開現場時，有員工上前關心他的身體狀況，他則回答「我就是感覺體力不好」。

謝世謙昨天致詞時提到，他沒有體力所以早上去掛了急診，是因為被傳染重感冒。記者黃仲明／攝影
謝世謙昨天致詞時提到，他沒有體力所以早上去掛了急診，是因為被傳染重感冒。記者黃仲明／攝影
謝世謙（左）昨天在儀式上就看起來十分疲勞。記者黃仲明／攝影
謝世謙（左）昨天在儀式上就看起來十分疲勞。記者黃仲明／攝影

感冒 華航

延伸閱讀

華航董事長謝世謙今心肌梗塞猝逝

獨／高雄派出所46歲警員躺沙發睡未到班 妻開門進屋發現他猝逝

影／華航與企業工會第7次簽署團協 共同優化多項福利

華航與企業工會簽署團體協約 勞資穩定和諧再創共好

相關新聞

早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落...

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

台灣東南部海域凌晨3:02發生規模4.2地震 花東有感

中央氣象署發布第114005號地震報告，今（16日）凌晨3時2分，在台東縣政府東北東方23.9公里，位於台灣東南部海域，...

華航董座謝世謙傳罹流感今猝世 醫：感染症增心梗機率

73歲華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝，他昨天才出席公開活動，並傳出他近期罹患流感。新光醫院周邊血管中心主任吳...

華航董事長謝世謙今晨猝逝 華航將開臨時董事會發重訊

現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝。據了解，華航預計馬上召開臨時董事會並發布重訊，相關代理人事預計下...

一到冬天就容易「觸電」？一穿搭方式最容易讓衣服產生靜電

有些人到冬天時，常容易受到靜電的困擾。不管是觸摸東西，還是身上的衣物摩擦，都可能突然感到靜電「批哩啪啦」的刺痛。要防範靜電，就得瞭解靜電發生的原因，依此找出對策防制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。