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華航董座謝世謙猝逝 機師工會憶他曾修復勞資緊張關係

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航董事長謝世謙。圖／華航提供
華航董事長謝世謙。圖／華航提供

73歲的中華航空董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝，消息一出引發許多航空界人士不捨。桃園市機師職業工會稍早也發布訊息表達哀悼之意，並回憶過去謝世謙擔任總經理期間，在2019年機師罷工事件中，一改公司過往高度敵視工會的強硬作風，更在日後接任董事長的5年多期間，逐步修復過往勞資間的緊張關係。

機師工會指出，得知華航董事長謝世謙不幸猝逝消息，在震驚與意外之餘，對此深感惋惜與不捨，並於第一時間對外公開表達來自工會與華航機師會員最深的哀悼之意。

機師工會表示，謝世謙董事長在2019年華航公司與華航機師此前不斷惡化的勞資關係與勞資爭議過程中，以總經理身分，接手參與主導協商，最終與機師工會達成歷史性協議，順利結束爭議行為並簽下團體協約，不但一改華航公司過往高度敵視工會的強硬作風，更在日後接任董事長的5年多期間，逐步修復過往勞資間的緊張關係，並試圖建立勞資之間的互信基礎，也持續與工會及基層保持良好的溝通管道。

機師工會指出，對於謝世謙董事長的辭世感到無限惋惜與不捨，工會也更期待他這5年多來在華航所建立的管理風格與典範，日後得以在中華航空公司持續長存。

勞資 機師 華航

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