倍速追劇、房間太冷都NG！三壞習慣恐使大腦老化 放空很重要

不是只有上了年紀的人，才會遇到大腦「老化」的問題。平時如果養成一些壞習慣，導致注意力無法集中，或者容易心浮氣躁，其實就是應該注意的警訊。日本腦科學者西剛志，近來就在媒體「VOCE」上分享，指出三種可能會讓大腦老化，應該避免的壞習慣。

壞習慣1：長時間觀看短影音或開倍速觀看影片

長時間觀看短影音，或習慣性進行倍速播放，會損害大腦的「前額葉皮層」。前額葉皮層負責記憶和情緒的控制，也是處理大量資訊時運作的部分。過度使用前額葉皮層，會使大腦過於疲累，不只可能物理性萎縮，還會變得易怒或暴躁。為了讓前額葉皮層休息，刻意「放空」這點非常重要，可以選擇像是泡澡或看看天空等方式放空。

使用手機時，大腦會釋放「多巴胺」。這種激素能提供適度的刺激，但若無時無刻都沉迷於手機，多巴胺分泌過多後會耗竭，進而引發動力下降。應避免「邊做其他事邊用手機」的習慣，多功處理也會讓大腦疲憊，造成集中力分散。可以設定不看手機的時間，例如睡前不使用手機，與手機保持適度距離，連「通知」功能都應該暫時關閉。

壞習慣3：經常在寒冷的房間裡待著

大腦年齡與室溫存在關連性，當室溫低於18℃時，大腦老化的風險會增加。處於寒冷環境中，會導致血管收縮，容易引發高血壓、血栓堵塞等等。高血壓被認為是影響大腦老化的主因之一，雖然年輕人的血管尚具彈性，但為了預防大腦老化，室溫的控制至關重要。即使在寒冷季節，也請保持室溫在18℃以上。