想自煮省錢卻花了更多？超市買菜易中3大陷阱 這招恐害你喪失判斷力

萬物飛漲，只有薪水不漲的年代，有的人可能會想靠自煮的方式省錢。不過在採買食材時，必須要擬定好計畫，否則有可能想要省錢，最後卻反而多花了不少預算。日本網站「saita」近來就分享在採買食材時，應該避免的幾項NG行為。

NG 1.買太過量

在量販店、傳統市場或超市購買食材時，往往會買到比較多一點的量，但要注意別買到超出可消耗的範圍，造成食材無法用完，結果變質或甚至浪費掉。特別是比起可以冷凍的肉類，蔬菜類相對容易有這類情形。可以事先列出購物清單，不要亂買清單以外的東西，避免購買過量。

NG 2.沒檢查保存期限

採購食材後，接下來得管理每個食材的保存期限。如果食材堆積如山，想全部記住並不容易，一旦疏忽大意，就可能會突然發現某食材快到期了，只好急忙使用，或已經遠遠超過期限無法吃下肚。在採買時，盡量避免買太多保存期限短的食品，並將需要儘早處理的食材集中保存，減少忘記使用的情況。

NG 3.不要貪便宜

碰到像是超市的特賣日時，往往容易讓人心動，想要一次把需要的份量通通買齊。但在商品特價的驅使下，容易讓人失去判斷力，結果買到不需要的品項，或購入遠遠超出需要的量。食材的購買最好按部就班，不要太過在意促銷，甚至乾脆不管特價訊息，其實才比較健康。