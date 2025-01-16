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華航董座謝世謙傳罹流感今猝世 醫：感染症增心梗機率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
現年73歲的華航董事長謝世謙（左）今驚傳心肌梗塞猝逝，昨才與工會簽訂團協。圖/華航提供
現年73歲的華航董事長謝世謙（左）今驚傳心肌梗塞猝逝，昨才與工會簽訂團協。圖/華航提供

73歲華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝，他昨天才出席公開活動，並傳出他近期罹患流感。新光醫院周邊血管中心主任吳典育表示，本身患有心血管疾病病人，若罹患感染症，發生次發性心肌梗塞的機率大幅增加，除流感、新冠病毒外，連下肢傷口感染，也可能引發敗血症，加重心臟負擔。

在全身性感染情況下，心臟周邊血液增加，會導致血壓下降，若本身就有冠狀動脈疾病，恐會加重病情，增加心肌梗塞風險。吳典育說，若平常有在規律治療的心血管疾病患者，較不容易發生心臟缺氧情況，容易度過感染症；抵抗力、免疫力不佳的患者，遇感染症較不易撐過，心血管患者又更難度過難關。

心血管外科醫師、亞東醫院長邱冠明表示，心肌梗塞一定有背景，包括心血管疾病家族史、高膽固醇、動脈硬化、高血壓、糖尿病等，提醒治療慢性病的民眾，一定要規律服藥、定期回診，尤其近期天冷，心臟阻力增加，若患者本身血液循環不好，發生心肌梗塞的機率也會提升；若再加上流感等導致全身性發炎，心臟負擔再次疊加，「上了年紀又有慢性病史的民眾，心肌梗塞往往是多重因素導致。」

邱冠明指出，台灣醫療發達，亞健康族群除應了解家族病史，積極參與健康檢查外，也要控制風險因子，且即使就醫裝設心血管支架，也不是「放了就沒事」，患者必須定期回診檢查，才能早期治療，才能降低發生心肌梗塞的不幸意外，「許多病人認為支架能夠一勞永逸，但連醫美拉皮都不是一次就能用一輩子。」

謝世謙1979年進入華航，服務長達46年，2019年4月爆發機師罷工，時任華航董事長何煖軒因此下台，由時任總經理謝世謙升任華航董事長，至今接任董事長6年。據了解，華航預計馬上召開臨時董事會並發布重訊，相關代理人事預計下午有結果。

心肌梗塞 患者 華航

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