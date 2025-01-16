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大腸癌45至49歲發生率上升 醫：篩檢比買保險更重要

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署癌症防治組組長林莉茹指出，相較於疫情期間，去年篩檢人數有增加，篩檢量逾128萬人。記者廖靜清／攝影
國健署癌症防治組組長林莉茹指出，相較於疫情期間，去年篩檢人數有增加，篩檢量逾128萬人。記者廖靜清／攝影

一名45歲的中壯男子，上廁所時發現血便，原以為是痔瘡，在家人建議下就醫檢查，竟發現大腸有6公分腫瘤，還好未侵襲其它組織，屬於大腸癌第一期。經手術切除後，回復正常生活，後續定期追蹤。

大腸直腸外科醫學會副秘書長張巨成表示，大腸癌的治療特性為「盡量切除」，可提高存活率，但前提是早期發現、早期治療，才有機會避免進展成晚期大腸癌。他強調，經由糞便潛血檢查，只要發現陽性反應並接受後續大腸鏡檢查，配合醫囑妥善治療，早期大腸癌的五年存活率達90%以上。

台大醫學院內科臨床教授邱瀚模說，「大腸癌篩檢比買保險更重要！」透過檢查可以降低大腸癌死亡率與二期以上大腸癌發生率，且減少晚期的化療、標靶藥物費用。他分析台灣各年齡層大腸癌發生率歷年變化，這一代人到了40或50歲，罹患大腸癌的風險比父母輩在同年齡時要高出許多。

邱瀚模指出，台灣年輕大腸癌發生率在全球名列前茅，40至49歲族群有急速上升趨勢，尤其是45至49歲。他認為，台灣的大腸癌篩檢在世界上非常前衛，美國於2018年建議45歲就需要做大腸癌的篩檢，澳洲也於去年跟進，台灣在今年擴大篩檢，民眾應多加利用。

國健署副署長魏璽倫表示，去年大腸癌新診斷個案有1萬7643人，為10大癌症發生人數第2名，被肺癌擠下，主要原因跟較早推動大腸癌篩檢有關。因應「健康台灣」計畫，國健署自今年元旦起，擴大篩檢對象至45至74歲民眾及40至44歲具家族病史者，可每2年1次免費糞便潛血檢查。

魏璽倫指出，歷年符合資格進行免費糞便潛血檢查的民眾，以50至69歲最多，占36%；今年擴大開放45至74歲民眾，估計有199萬人受惠。另外，今年也將試辦公費「無痛大腸鏡篩檢計畫」，符合40至49歲且一等親患有大腸癌者等2個條件，納為優先對象，若計畫順利，約第二季可上路。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，近年大腸癌發生呈上下波動趨勢，以前二年的篩檢現況來看，2024年篩檢量共128萬2514人，較2022年同期篩檢量121 萬6401人增加5.4%，在「陽性個案追蹤完成率（陽追率）」部分，2024年陽追率80.5%，較2022年同期增加了7.6%，數字有明顯上升。

林莉茹強調，定期篩檢可減少29%晚期大腸癌發生率，並降低35%死亡率，早期發現治癒良好。據統計，糞便潛血檢查結果為陽性者，每20人就有1人為大腸癌，她提醒，陽性者超過6個月未做確診，罹癌風險會增加30%。

國健署自今年元旦起，擴大腸癌防護網，篩檢對象下修45至74歲民眾及40至44歲具家族病史者，可每2年1次免費糞便潛血檢查。國健署副署長魏璽倫（右3）表示，早期發現大腸癌存活率高，民眾應多利用篩檢資源。國健署癌症防治組組長林莉茹（右1）、大腸直腸外科醫學會副秘書長張巨成（右2）、國健署癌症防治組科長徐翠霞 （左1）、台大醫學院內科臨床教授邱瀚模（左2）、藝人李㼈（左3）。記者廖靜清／攝影
國健署自今年元旦起，擴大腸癌防護網，篩檢對象下修45至74歲民眾及40至44歲具家族病史者，可每2年1次免費糞便潛血檢查。國健署副署長魏璽倫（右3）表示，早期發現大腸癌存活率高，民眾應多利用篩檢資源。國健署癌症防治組組長林莉茹（右1）、大腸直腸外科醫學會副秘書長張巨成（右2）、國健署癌症防治組科長徐翠霞 （左1）、台大醫學院內科臨床教授邱瀚模（左2）、藝人李㼈（左3）。記者廖靜清／攝影

台大醫學院 大腸癌 死亡率

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