「微笑型憂鬱症」常見高社經人士 醫：接受不完美的自己

女星玥熹傳出健康亮紅燈，被診斷出罹患「微笑型憂鬱症」。阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟指出，微笑型憂鬱是非典型憂鬱症，常見於高社經地位的人士，包括企業老闆、演藝圈明星，起初由於正面的形象導致自己或旁人都未察覺異狀，直到病情進一步惡化或影響日常生活，才發現生病。

玥熹原本的藝名是林餅乾，她的父親無預警過世，她對葬儀社處理有意見而憤怒提告，因壓力極大出現嚴重口吃，無法說出完整的一句話，就醫才發現罹患中度「微笑型憂鬱症」。

洪櫻娟說，微笑型憂鬱是非典型憂鬱症，患者在表面上幾乎看不出有異狀，甚至自己都能騙過，可能表現得有活力、樂觀等吸引人的特質，多是社經地位高的人士，如企業老闆或需維持正面形象的演藝圈明星，在私下通常承擔巨大壓力，或經歷生活生活遽變，如親友離世、人際關係受挫，導致情緒低落而影響日常生活，「他們在人前笑容滿面，不能輕易示弱，卻在人後獨自憂傷。」

如何幫助擺脫憂鬱症？洪櫻娟建議，可多培養興趣愛好，包括運動、閱讀、才藝等，或及時跟親朋好友傾訴想法，從而建立紓壓管道，若身心狀況仍不盡理想，就要找尋心理師或身心科醫師，透過藥物、諮商等方式改善病情，擺脫負面情緒並重拾正常的生活型態。她也鼓勵，處於情緒低谷的民眾「試著放下心理包袱，接受不完美的自己，大家一定也會接受真實的你」。