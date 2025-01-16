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取代葉克膜！台大醫院「機械心」救回火車上昏厥25歲女

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
25歲薛小姐（右）搭乘火車時幾乎昏厥，至當地醫院就醫後，轉診至台大醫院，醫療團隊評估為急性心肌炎。圖為她與主治醫師葉至凡合影。記者林琮恩／攝影
25歲薛小姐（右）搭乘火車時幾乎昏厥，至當地醫院就醫後，轉診至台大醫院，醫療團隊評估為急性心肌炎。圖為她與主治醫師葉至凡合影。記者林琮恩／攝影

心血管疾病僅次於癌症，若計入腦中風，死亡率不亞於癌症。25歲薛小姐搭乘火車時幾乎昏厥，至當地醫院就醫後，轉診至台大醫院，醫療團隊評估為急性心肌炎，並以新型心臟幫浦取代葉克膜救治，患者5天就移除幫浦。台大醫院長吳明賢表示，新型心臟幫浦就像電影鋼鐵人，讓患者有一顆「機械心」，度過心臟衰竭難關。

薛小姐表示，自己過去並沒有特定病史，去年5月初搭乘火車返鄉，在車上先是感到腹部嚴重不適，接著幾乎陷入昏厥，旁人還以為他是低血糖發作，給她糖果幫助提升血糖。後來母親帶著她緊急在桃園下車，送至當地醫院。

台大醫院心臟內科主治醫師葉至凡表示，急性心肌炎是病毒引起免疫攻擊心臟，造成心臟衰竭，影響養分提供且供氧量大幅下降，導致病人多重器官衰竭；許多病毒感染包括新冠病毒、流感病毒等，都可能引發急性心肌炎，臨床上會幫病人檢測多種可能引起急性心肌炎的病毒，但許多患者身上找不到特定病毒，致病原因不明。

台大醫院心血管中心主任高憲立表示，心臟科疾病常來得又急又快，臨床醫師必須在短時間內做出決定，急性心肌炎患者初期表現不具特異性，惡心、嘔吐、氣喘、心律不整等都是可能症狀，患者平時通常健康狀況良好，心肌炎突然發作，最嚴重可能猝死。

高憲立表示，傳統的葉克膜治療，可兼顧心臟、肺臟治療，但對心臟恢復較為不利，不僅恢復時間長，患者也必須插管，醫師必須挑選患者謹慎選擇。

葉至凡說，葉克膜提供的血流量較高，且可改善患者呼吸問題，但無法減壓，容易造成患者心臟負擔；新型心臟幫浦以將血液從左心室運送至主動脈，再供給全身動脈，運作方式接近生理運作，能減輕心臟負擔，且使用葉克膜通常必須放置至少7天，新型心臟幫浦則可在四、五天內拆除機器。台大醫院是全台首家醫院在不使用葉克膜情況下，單獨使用新型心臟幫浦救治患者。

新型心臟幫浦在國內已獲衛福部食藥署許可證，可用於心因性休克或高風險的冠狀動脈心臟病介入治療的循環支持，但尚未納入健保，以台大醫院為例，必須支付105萬元。吳明賢表示，心臟血管加上腦中風死亡率並不低於癌症，病人若能回到家庭，可持續貢獻社會，「105萬不是小數目，但若健保能夠給付，對患者來說比較理想。」

台大醫院 患者 流感病毒

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