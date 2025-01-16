影／PM2.5測儀不具準確度？環團呼籲為國人健康呼吸權把關究責

台灣健康空氣聯盟等公民團體舉行記者會，要求環境部將全國78處手動PM2.5測站的連續檢測數值，和手動相關測值一併納為空汙濃度超（達）標與否的法定判準對象。目前正值立法院在進行中央總預算的黨團協商，台健空盟等關注空汙帶來健康危害的民團也發聲促請跨黨派立委為全體國人的健康呼吸權把關，刪砍環境部監測等司處的114年度預算，藉此督責相關官員，還空汙災民一個公道。

環團表示倘若高雄市地方環保局和中央環境部官員都不認為花用人民納稅錢斥資購置的78處自PM2.5測儀不具準確度，無法作為空品達標與否的法定判準，民團主張朝野立委除了在中央政府總預算黨團協商中大幅刪砍環境部檢測司等單位的相關年度預算，也應進一步要求追討這批PM2.5測儀從採購到建置，2019年至今六年來浪費公帑的所有無效支出，形同殺人的怠惰失職，為各地空汙受害民眾申冤。 台健空盟等關注空汙帶來健康危害的民團，今天發聲促請跨黨派立委為全體國人的健康呼吸權把關，刪砍環境部監測等司處的114年度預算，藉此督責相關官員，還空汙災民一個公道。記者邱德祥／攝影