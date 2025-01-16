高鐵代理董事長鄭光遠 宣布高鐵環保與減碳跨入新里程碑
「台灣高鐵永續循環行動」16日記者會，高鐵代理董事長鄭光遠表示，高鐵在環保與減碳上跨入新里程碑。100%利用車站回收的寶特瓶及微波食品餐盒，循環再生所開發出的「永續循環制服」以及環保紀念品，希望透過100% THSRC Recycled理念，進一步落實台灣高鐵永續循環的減碳目標。
近年來，ESG已蔚為全球風潮，「2050淨零排放」更是台灣與世界各國的共同目標，身為國家骨幹運具的台灣高鐵（2633），更以實際行動回應這波永續、淨零趨勢。為了實現永續運輸的理念，環保頭靠墊、紙杯蓋、鼓勵自備環保杯、減塑服務品。
除了在許多服務細節中融入ESG理念外，同時，為了讓100% THSRC Recycled的理念更加貼近旅客與社會，吸引更多人響應「2050淨零排放」的國家目標。台灣高鐵公司這次也特別與raingo合作，自3月起，旅客就可以在高鐵12個車站享受到台灣高鐵與raingo合作推出的「環保共享傘」貼心服務。
此外，更可以透過raingo在北台灣超過5百個站點的便利平台，直接在高鐵車站以及台北/桃園等地的商場、捷運站內借、還傘。希望透過共享經濟的循環效益，傳遞更多台灣高鐵對環保永續的承諾與理念。
鄭光遠感謝所有夥伴，讓台灣高鐵綠色運具的品牌形象更加深入人心外，在搭乘高鐵時一個簡單的舉手之勞，就是實踐100% THSRC Recycled最實際的行動，希望透過旅客自發性的垃圾減量與廢棄物回收，加上台灣高鐵對循環再利用的投入與用心，「這項行動可望為高鐵公司達成每年的減碳量倍增的目標，更讓我們與旅客攜手合作，響應『2050淨零排放』國家減碳遠景」。
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