快訊

謝世謙猝逝…疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

高鐵代理董事長鄭光遠 宣布高鐵環保與減碳跨入新里程碑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「台灣高鐵永續循環行動」記者會，共同見證高鐵在環保與減碳上的新里程碑。黃淑惠攝
「台灣高鐵永續循環行動」記者會，共同見證高鐵在環保與減碳上的新里程碑。黃淑惠攝

「台灣高鐵永續循環行動」16日記者會，高鐵代理董事長鄭光遠表示，高鐵在環保減碳上跨入新里程碑。100%利用車站回收的寶特瓶及微波食品餐盒，循環再生所開發出的「永續循環制服」以及環保紀念品，希望透過100% THSRC Recycled理念，進一步落實台灣高鐵永續循環的減碳目標。

近年來，ESG已蔚為全球風潮，「2050淨零排放」更是台灣與世界各國的共同目標，身為國家骨幹運具的台灣高鐵（2633），更以實際行動回應這波永續、淨零趨勢。為了實現永續運輸的理念，環保頭靠墊、紙杯蓋、鼓勵自備環保杯、減塑服務品。

除了在許多服務細節中融入ESG理念外，同時，為了讓100% THSRC Recycled的理念更加貼近旅客與社會，吸引更多人響應「2050淨零排放」的國家目標。台灣高鐵公司這次也特別與raingo合作，自3月起，旅客就可以在高鐵12個車站享受到台灣高鐵與raingo合作推出的「環保共享傘」貼心服務。

此外，更可以透過raingo在北台灣超過5百個站點的便利平台，直接在高鐵車站以及台北/桃園等地的商場、捷運站內借、還傘。希望透過共享經濟的循環效益，傳遞更多台灣高鐵對環保永續的承諾與理念。

鄭光遠感謝所有夥伴，讓台灣高鐵綠色運具的品牌形象更加深入人心外，在搭乘高鐵時一個簡單的舉手之勞，就是實踐100% THSRC Recycled最實際的行動，希望透過旅客自發性的垃圾減量與廢棄物回收，加上台灣高鐵對循環再利用的投入與用心，「這項行動可望為高鐵公司達成每年的減碳量倍增的目標，更讓我們與旅客攜手合作，響應『2050淨零排放』國家減碳遠景」。

「台灣高鐵永續循環行動」記者會，高鐵代理董事長鄭光遠說明高鐵在環保與減碳上跨入新里程碑。黃淑惠攝
「台灣高鐵永續循環行動」記者會，高鐵代理董事長鄭光遠說明高鐵在環保與減碳上跨入新里程碑。黃淑惠攝
「台灣高鐵永續循環行動」記者會。黃淑惠攝
「台灣高鐵永續循環行動」記者會。黃淑惠攝

減碳 環保

延伸閱讀

影／台灣高鐵製作環保材質制服 響應永續利用回收寶特瓶

駕駛竟稱「煞車失靈」！高鐵左營臨時停等區白色轎車撞毀指示牌

高鐵新竹站送愛 助偏鄉小六學童赴南台灣畢旅圓夢

高鐵台中站太擠 交長陳世凱拋台鐵1.5小時列車到台北

相關新聞

華航董事長謝世謙今心肌梗塞猝逝

現年73歲的華航董事長謝世謙今驚傳心肌梗塞猝逝，對此，交通部已證實此事。事實上，謝世謙昨才與華航工會簽訂團體協約並進行合...

免疫輔助 翻轉早期三陰性乳癌

在荷爾蒙陽性、HER2陽性等早期乳癌用藥陸續獲得健保給付後，三陰性乳癌成為目前早期乳癌健保給付治療的最後一塊拼圖，經侯明鋒等多名乳癌權威專家請命及病友團體懇請下，健保署擬接軌國際，將給付早期三陰性乳癌術前與術後輔助免疫藥物治療，大幅減輕病友沉重經濟壓力，也讓賴總統「二○三○年癌症標準化死亡率降低三分之一」健康目標，往前跨一大步。

早期三陰性乳癌免疫藥物 上半年將給付

最新癌登資料顯示，每年新增乳癌病友超過一萬七千人，嚴重危及女性健康。健保署表示，近年來積極盤點健保給付與國外治療指引的落...

年輕人沒抗體 專家：麻疹疫情恐連3年

中部某醫院麻疹群聚感染，多名接觸者趴趴走，引發恐慌，民眾搶打疫苗。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，台灣廿至卅四歲年輕族群體內麻疹抗體陽性率約百分之卅七至百分之五十四，免疫力下降，預估連三年均會爆發麻疹感染事件。

台灣東南部海域凌晨3:02發生規模4.2地震 花東有感

中央氣象署發布第114005號地震報告，今（16日）凌晨3時2分，在台東縣政府東北東方23.9公里，位於台灣東南部海域，...

華航董事長謝世謙今晨猝逝 華航將開臨時董事會發重訊

現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝。據了解，華航預計馬上召開臨時董事會並發布重訊，相關代理人事預計下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。