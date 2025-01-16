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影／台灣高鐵製作環保材質制服 響應永續利用回收寶特瓶
台灣高鐵今在南港站舉辦「永續循環行動記者會」，展示環保材質製作的高鐵制服，為響應「2050淨零排放」國家減碳目標，總經理鄭光遠表示，透過「100％ THSRC Recycled」行動，旅客自發性的垃圾減量與廢棄物回收，台灣高鐵循環再利用，預計將為台灣高鐵達成每年的減碳量倍增的目標。
台灣高鐵以「100％ THSRC RECYCLED」為理念發想的行動，以逐步汰換高鐵員工制服材質為目標，改由100％車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作，並將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質。利用車站回收的寶特瓶及微波食品餐盒，循環再生所開發出的「永續循環制服」以及環保紀念品等，希望透過100％ THSRC Recycled理念，進一步落實台灣高鐵永續循環的減碳目標。同時更宣布「高鐵 x raingo環保共享傘」計畫，預計3月間正式推出，結合提供旅客租借雨傘服務以及共享經濟的循環效益。
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