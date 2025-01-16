流感疫苗2周才有效 北市今起加開過年前18場免費快打站
流感往年高峰多為跨年至農曆新年後，北市衛生局提醒疫苗接種後約2周才有保護效果，因應農曆年將至，今起擴大在捷運雙連站等7站、社區與商場等處，加設18場免費疫苗接種站，民眾前往時記得攜帶健保卡。
衛生局統計去年10月至今年1月12日，北市累計41例流感併發重症病例，其中50歲以上為35例、占85.4%，28例未接種流感疫苗、占92.7%，27例、9成具慢性病史，6例死亡病例。
衛生局說，國內已進入呼吸道傳染病流行期，加上連假將至，民眾返鄉聚會或出國旅遊的機會增加，國人常到訪日本、韓國等鄰近國家近期流感疫情均升溫，且往年流感高峰多為跨年至農曆新年後，疫苗接種後約2週才有保護效果，建議民眾連假返鄉或出國前接種流感疫苗及新冠JN.1疫苗接種。
因此農曆年前，北市今起擴大在人潮較多場域加設18場免費疫苗接種站，提供疫苗快打服務，包含雙連、龍山寺、石牌、東門、中正紀念堂、景美、內湖共7個捷運站，以及市政大樓1樓東門口、新光三越信義新天地A11館門口，社區則有士林區、松山區、中正區、文山區健康服務中心與文山區公所大禮堂。
另外，北市374間流感疫苗合約院所提供接種服務，其中台北市立聯合醫院附設12區院外門診部皆免收費。
北市公費流感疫苗已累計接種70萬劑，而公費流感疫苗今年元旦起擴大提供出生滿6個月以上者接種，北市至1月12日已接種逾3萬劑，剩餘約4萬多劑。衛生局提醒尚未接種者應儘速接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，年輕人接種可保護自己且能保護家中長者、幼兒。
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